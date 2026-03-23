3:3 - Dreierpack von Ilir Serifi für VfR Neumünster bei Phönix II

Mit nun 11 Toren steht Ilir Serifi (VfR Neumünster) zusammen mit Kastriot Alija in der internen Liste ganz oben. – Foto: Yannick Helwig

Auf dem Kunstrasenplatz des LBV Phönix, des ältesten Fußballvereins Lübecks am alten Flugplatz an der Travemünder Allee, gastierte Rasensport Neumünster beim von Kevin Wölk trainierten Regionalliga-Unterbau.

Personal und Aufstellungen

Die Phönix-Reserve von Kevin Wölk begann mit drei Akteuren, die am Vortag bei der Liga (0:4 gegen Meppen) im Kader standen, aber nicht zum Einsatz kamen.

Bei den Gästen waren bis auf den Langzeitverletzten Sven Freitag, der kürzlich seinen Vertrag verlängerte, sowie den in der letzten Woche mit einer Ampelkarte bedachten Sturmtank Ola Adesanya alle Mann an Bord. Somit hatte Trainer Cornelius trotz Adesanyas Fehlen mehrere Alternativen. Nach der Winterpause hatte die Cornelius-Elf zweimal in identischer Formation begonnen und überzeugt. Für Adesanya begann heute Manuel Carvalho. Außerdem ersetzte Visar Mehmeti den zuletzt starken ehemaligen Drittligaakteur Kevin Schulz, dessen Knie auf Kunstrasen nur dosiert belastbar ist. Dominante Anfangsphase von Phönix Nach wenigen Minuten übernahm der starke Phönix die Spielkontrolle und hatte die ersten Torannäherungen. Doch die erste Großchance hatte Rasensport per Konter durch Kastriot Alija, den die Lübecker Dreierkette über 90 Minuten nie wirklich in den Griff bekam. Alija war schon an Keeper Galytsky vorbei, der Winkel wurde aber zu spitz (9.).

Kaum zu fassen - Kastriot Alija (VfR Neumünster). – Foto: Olaf Wegerich

In der Folge schnürte die Heimelf den Gast regelrecht ein. Gutes Anlaufen und energisches Pressing führten zu frühen Ballverlusten des VfR. Der Spielaufbau wurde dadurch erschwert, dass niemand anspielbar war. Bei langen Bällen fehlte Adesanya als Ballfestmacher. Ein Ballgewinn weit in der gegnerischen Hälfte führte nach schneller Seitenverlagerung zur Führung (19.) der Heimelf durch Kapitän Muzaffer Degirmenci. Eine der zahlreichen Ecken in dieser Phase faustete Rasensport-Keeper Christopher Newe in den Rücken seines Mitspielers Radovan Karaman, Aristeidis Andrikopoulos konnte ins leere Tor einschieben – 2:0 nach einer halben Stunde. Rasensport meldet sich zurück Direkt nach dem Anstoß folgte das Lebenszeichen des VfR: Rückpass auf Christoph Kahlcke, Querpass zu Karaman, der nimmt Visar Mehmeti mit, Steckpass auf Ilir Serifi, der frei ist und postwendend zum 2:1 verkürzt (31.). Nur eine Minute später ist erneut Alija am Keeper vorbei, Moritz Achternberg kann den Ball gerade noch von der Linie kratzen (32.). Doch danach drückte wieder Phönix. Newe hielt den VfR mit einer starken Grätsche (40.) sowie Glanzparaden gegen Maximilian Ofusu (43., 45.) im Spiel. Der Pausenpfiff kam zur rechten Zeit. Phönix demonstrierte eindrucksvoll seine spielerische Stärke, zeigte aber auch defensive Anfälligkeiten. Taktische Wende nach der Pause Nach der Pause wirkte der VfR wie ausgewechselt. Danny Cornelius hatte taktisch nachjustiert. Hinten wurde nun meist mit Dreierkette und deutlich höher agiert. Jan Lippegaus und später auch Kenny Korup spielten offensiver. Nach einer Eckenvariante verpasste Rafael Krause aus 16 Metern den Ausgleich nur knapp (49.). Nick Neca musste nach einem Kopftreffer ausgewechselt werden (64.), außerdem kam Kevin Schulz ins Spiel und übernahm sofort Verantwortung. Wenig später kam mit Christopher Kramer der nächste Routinier (71.), der fortan anspielbar war und Struktur brachte. Dadurch konnte Rasensport mehr Druck aufbauen.

Christopher Kramer (am Ball, VfR Neumünster) zeigte sofort Präsenz nach seiner Einwechselung. – Foto: Olaf Wegerich