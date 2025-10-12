3:3 des TSV Langquaid bei heimstarken Aiglsbachern

200 Zuschauer kamen in einem rassigen, torreichen Derby in der Sommerau voll auf ihre Kosten. Mit Schwung starteten die beiden Rivalen in die Auseinandersetzung. Langquaid war gerade dabei sich erste Vorteile zu erspielen, da schlugen die Hausherren in bekannter Manier zu. Der von Christian Ludwig gut kontrollierte Torjäger Manfred Gröber nutzte einen 20m-Freistoß - er war selbst zu Fall gekommen - geschickt zur 1:0-Führung. Drei Minuten später war dann Christoph Blabl mit einem Kopfball nach einer Ecke schon nahe dran am Ausgleich, der dann seinem Bruder Thomas Blabl in der 12. Minute nach einer Ecke von Dennis Kandsperger per Kopf glückte. Der schnelle Jonas Brunner war nach einer Vorarbeit von Leon Schlegel in der 18. Minute nicht zu bremsen und ließ TVA-Keeper Stefan Kraus keine Abwehrchance, 1:2. Das Übergewicht der Labertaler hätte sich nach zwei Möglichkeiten für Liridon Haljimi in der 25. und 33. Minute auch in Zahlen ausdrücken können, doch Markus Schmidt glich nach einer Unzulänglichkeit der TSV-Defensive zum 2:2 aus. Noch vor dem Pausenpfiff von Schiedsrichter Stefan Hartmann (FC Passau), der mit seinen Entscheidungen nicht immer den Beifall der Langquaider Fans fand, schlugen die Eisenschenk-Schützlinge zurück: Dennis Kandspergers Treffer in der Nachspielzeit entsprach den Kräfteverhältnissen im ersten Durchgang, 2:3.

Auch in der ersten Phase der zweiten Hälfte drückten die Gäste dem Spiel den Stempel auf und sorgten bei einem Freistoß Dennis Kandspergers in der 51. Minute und einem Abschluss Kevin Kandspergers in der 54. Minute für Torgefahr. Überrumpeln ließen sich diese nach einer knappen Stunde im Anschluss an einen Einwurf, als Lukas Reith am schnellsten schaltete und ein Scheuchenpflug-Zuspiel in der 57. Minute unhaltbar in die lange Ecke schickte, 3:3. Das letzte Drittel wurde zu einem munteren Schlagabtausch mit Chancen hüben wie drüben, doch weder der 38-jährige Stefan Kraus noch der 18-jährige Jannik Möller - nach einer Attacke leicht angeschlagen - waren nicht mehr zu überwinden. Einwechslungen und Umstellungen belebten in den letzten zehn Minuten dann noch einmal die Offensive der Gäste, die einmal durch Patrick Slodarz und zweimal durch Alexander Santander Munoz den "Lucky Punch" hätten setzen können. Aber auch der TVA strahlte auf der Gegenseite immer Gefahr aus, so durch Manfred Gröber vor der dreiminütigen Nachspielzeit, als er nur das Außennetz traf. Letztlich waren wohl die beiden Kontrahenten mit dem torreichen Remis zufrieden, wobei die Langquaider mit einer guten Teamleistung auch einige (Langzeit-)Ausfälle wegstecken und ihre Serie - sieben Spiele ohne Auswärtsniederlage - bewahren konnten.

Matthias Eisenschenk (Trainer des TSV Langquaid): "Von der ersten Minute an agierten die beiden Teams in einer intensiven Partie mit hohem Tempo und offenem Visier. Am Ende hätte jeder der auf Augenhöhe operierenden Nachbarrivalen gewinnen können, denn beide wollten den Siegtreffer unterbringen. Jetzt müssen wir am nächsten Sonntag im Waldstadion gegen die meiner Meinung nach spielerisch stärkste Elf der Liga, SV Türk Gücü Straubing, nachlegen, um zum Schluss der Vorrunde den Kontakt nach vorne nicht zu verlieren. Auch das Viertelfinale im Totopokal am Mittwochabend in Neustadt wollen wir meistern."