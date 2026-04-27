3:3 – Borussia Veen in Broekhuysen brutal effektiv

Borussia Veen erkämpft sich einen Punkt – Foto: Pascal Derks

Die Hausherren waren klar spielbestimmend, die Krähen aber vor dem gegnerischen Tor brutal effektiv. Der Tabellenzweite ärgerte sich maßlos über das Remis. Broekhuysen verpasste es, wieder näher an Spitzenreiter VfL Rhede, der am Vortag nur 1:1 in Weeze gespielt hatte, heranzurücken. Den Veener Spielern war’s am Ende wurscht, dass die Gastgeber ein deutliches Chancenplus hatten.

Van Bonn rettet einen Zähler

Bei der Borussia gab Christoph May sein Saisondebüt zwischen den Pfosten. Weil Stammkeeper Janek Keusemann noch gesperrt und sein Vertreter Matthias Huxhagen privat verhindert war, stand der Schlussmann der C-Liga-Mannschaft im Tor. Und er machte seine Sache gut.

May leitete das 1:0 in der ersten Minute mit einem langen Abwurf mit ein. Jan Büren leitete den Ball an Jonas van den Brock weiter, der die Kugel im Netz unterbrachte. Der 28-Jährige erzielte auch das 2:0 mit dem zweiten Veener Angriff in der 29. Minute. Wieder war Büren der Vorbereiter. Bis zur 70. Minute drehte Broekhuysen die Partie auf 3:2. Erst traf Maurice Horster (42.), dann Luca Schermas per Handelfmeter (56.), den Jonas Höptner verschuldete hatte. Beim 3:2 fälschte Tom Conrad den Schuss von Leon Peun unglücklich ab.