3:3 - Ausgleich zu zehnt in letzter Minute Blumenauer holen verdientes Unentschieden gegen Angstgegner FC Kosova

Das dritte Unentschieden in Serie sahen die Fans des SV Sentilo Blumenau am Hedernfeld. Der Punkt fühlte sich gewonnen an, denn der Ausgleich fiel erst kurz vor Schluss in Unterzahl.

Im Hinspiel konnten die Kosovaren zwar noch gewinnen, die Punkte gingen am Grünen Tisch, aufgrund eines unzulässigen Spielereinsatzes, dennoch in die Blumenau. Das Rückspiel gestaltete der SVSB dann deutlich ausgeglichener und war von Beginn an die aktivere Mannschaft. Gefährlich wurde es jedoch hauptsächlich nach Standards, bei denen der Gästetorwart keine gute Figur abgab. Einen Freistoß aus dem Halbfeld von Veljko Jovanovic konnte David Vidovic über die Linie drücken (14.). Im Anschluss wurden die Gäste etwas stärker und nutzten eine Unsicherheit in der Hintermannschaft zum Ausgleich (26.).

In der zweiten Halbzeit kam Sentilo stark aus der Kabine und erzielte nach 2 Minuten die erneute Führung. Vidovic traf erneut, diesmal nach Pass von Stefan Hirzel. Nach nur vier Minuten konnte der, bis dahin kaltgestellte, Toptorjäger Gjocaj durch eine Einzelaktion erneut ausgleichen.

Im Anschluss nahm sich der, ansonsten unauffällige Schiedsrichter eine kleine Auszeit und übersah auf beiden Seiten einen klaren Strafstoß und zeigte Ante Soldo eine harte Gelb-Rote Karte (70.).

Der Elfmeter für die Gäste in der 76. Spielminute war dann jedoch unstrittig. Erneut Gjocaj ließ Manuel Gruner im Tor keine Chance. Die Blumenauer ließen sich in Rückstand und Unterzahl jedoch nicht hängen und machten weiterhin Druck. Für den umjubelten 3:3-Ausgleich sorgte dann Jovanovic selbst, als er einen Freistoß aus 25 Metern aus halbrechter Position ins Kreuzeck setzte.

Kurz darauf war Schluss und am Ende steht ein verdientes Unentschieden. Das dritte in Serie und schon das fünfte insgesamt.

Nach 13 von 22 Spielen hat man zuletzt ein bisschen Punkte auf die obersten Plätze verloren, steht mit fünf Zählern Rückstand aber immer noch gut da. Sollte ein guter Start in die Rückrunde gelingen, kann es nochmal spannend werden.