33. Auflage: BMW-Cup-Event findet in Vilshofen statt

Bereits zum 33. Mal spielen im Bezirk Niederbayern des Bayerischen Fußballverbands junge Nachwuchstalente um den „BMW A-Junioren Cup“. Rund 100 Jugendmannschaften aus ganz Niederbayern kämpften in den Vorrunden um den Einzug ins große Finalturnier. Dieses findet nun mit den besten acht Teams am Pfingstmontag auf dem Gelände des FC Vilshofen statt. Zusätzlich treten – zum bereits dritten Mal – vier Juniorinnen-Mannschaften aus Niederbayern um den „BMW B-Juniorinnen Cup“ an, wie Karl Schlecht, Bezirksjugendleiter des Bayerischen Fußballverbands, betont: "Es ist uns ein großes Anliegen, unseren Nachwuchs durch solche Turniere zu fördern. Und wir freuen uns, neben dem „BMW A-Junioren Cup“ auch das Juniorinnen-Turnier fortzuführen. Mein herzlicher Dank gilt dem BMW Group Werk Dingolfing für die Unterstützung als Partner und Titelsponsor.“