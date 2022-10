3:3 – Ammerthal kommt immer wieder zurück Bayernliga Nord: Die DJK Ammerthal und der SC Feucht lieferten sich beim 3:3 eine denwürdige Partie.

Es war ein Spiel für die Zuschauer, sechs Tore und am Ende gab es aber keinen Sieger. Die Partie brauchte dabei mehr als 45 Minuten Anlaufzeit. Nach einer torlosen ersten Hälfte war es in der 54. Minute Ruhrseitz, der die Gäste zum ersten Mal an diesem Abend in Führung brachte. Doch es dauerte nicht lange, ehe in der 61. Minute Gömmel ausglich. Doch dabei blieb es nicht lange, denn in der 67. Minute war es Ruhrseitz, der wieder zur Stelle war und den SC Feucht abermals in Front brachte. Doch Ammerthal bewies Moral und so konnte in der 82. MInute Karzmarczyk erneut ausgleichen. Die Schlussminuten übertrafen dann alles. Denn in der 90. Minute jubelte der SC zum dritten Mal, diesmal war Wessner zur Stelle und der SC Feucht führte an diesem Abend wieder, diesmal mit 3:2. Zum Dreier sollte es aber nicht reichen, weil Karzmarczyk noch in der 94. Minute zum dritten Mal an diesem Abend ausglich zum 3:3 Endstand.

