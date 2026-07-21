324 Spiele in der 3. Liga: FC Augsburg II holt Bentley-Baxter Bahn

Massig Profierfahrung für die U23 des FC Augsburg: Bentley-Baxter Bahn verstärkt die Regionalliga-Mannschaft des FCA. – Foto: Imago Images

Kurz vorm Saisonstart am kommenden Freitag in der Regionalliga Bayern bekommt die zweite Mannschaft des FC Augsburg prominente Verstärkung. Bentley-Baxter Bahn kommt von Alemannia Aachen an den Lech und soll eine Führungsrolle in der U23 der Fuggerstädter einnehmen. Zudem haben die Augsburger vor wenigen Tagen bekanntgegeben, dass ab sofort mit Till Schumacher auch ein erfahrener Linksverteidiger für die Regionalliga-Mannschaft auflaufen wird.

Die Vita von Bentley-Baxter Bahn liest sich beeindruckend: In der jüngeren Vergangenheit gehörte der 33-Jährige zum Inventar der 3. Liga und hat bisher 324 Spiele in der dritthöchsten deutschen Spielklasse absolviert. Damit zählt er zu den Rekordspielern, nur Robert Müller (348 Spiele), Tim Danneberg (332), Thomas Geyer (331), Markus Schwabl (326) und Alf Mintzel (325) können auf noch mehr Einsätze in der 3. Liga verweisen. In all den Jahren gelangen dem zentrale Mittelfeldspieler für die Stuttgarter Kickers, den FSV Frankfurt, den FSV Zwickau, den Halleschen FC, Hansa Rostock, Waldhof Mannheim und Alemannia Aachen insgesamt 48 Tore in Liga drei.

Zudem kann Bahn auf die Erfahrung von 30 Partien in der 2. Liga für Hansa Rostock und den FC St. Pauli verweisen. Der gebürtige Hamburger wurde fußballerisch beim HSV ausgebildet.

Bereits am Freitagabend könnte Bahn sein Debüt für die U23 des FCA geben. Dann startet nämlich die Elf von Coach Markus Feulner zu Gast bei der SpVgg Bayreuth in die neue Spielzeit der Regionalliga Bayern. Dann dürfte wohl auch Till Schumacher schon mit am Start sein. Der 28-jährige Linksverteidiger aus Essen stand in der vergangenen Spielzeit in Diensten des 1. FC Saarbrücken, ab dem Winter spielte er aber sportlich keine Rolle mehr. Davor war Schumacher in der österreichischen Bundesliga für Austria Klagenfurt am Ball.

Die bisherigen Personalbewegungen beim FC Augsburg II auf einen Blick:

FC Augsburg II

Trainer: Markus Feulner (wie bisher)

Zugänge: Niklas Hummel, Timo Nagel, Felix Guha, Pirmin Reinheimer, Devin Cömert, Kevin Motowilczuk (alle FC Augsburg U19), Bentley-Baxter Bahn (Alemannia Aachen), Till Schumacher (zuletzt vereinslos)

Abgänge: Hendrik Hofgärtner (TSV Gilching-Argelsried), Dominik Lindermeir (Ziel unbekannt), Nick Rasoulinia (Ziel unbekannt), Moritz Kaube (SC Verl), Fynn Heinze (TSV Landsberg), Louis Stegmiller (SV Wacker Burghausen), David Deger (FSV Frankfurt), Kristijan Taseski (FC Würzburger Kickers), Oliver Sorg (SV Oberbank Ried), Mauro Hämmerle (FC Blau-Weiß Linz), Felix Meiser (Fortuna Düsseldorf)