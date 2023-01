Stolze Sieger der U19-Bayerischen in Essenbach: der FC Memmingen!

3:2 vs. Raigering: Memmingen krönt sich zum U19-Hallenchampion Bayerische Hallenmeisterschaft der U19-Junioren: FCM setzt sich im Halbfinale haarscharf gegen Quelle Fürth durch (4:2 n.S.) +++ Türkgücü München scheitert in der K.o.-Phase an Raigering (2:3 n.S.) und um Platz 3 an Quelle Fürth (0:2)

Der FC Memmingen setzt sich die bayerische Hallenkrone bei den U19-Junioren auf! In einem ultraengen Halbfinale setzten sich die Allgäuer im Sechsmeterschießen per 4:2 gegen Quelle Fürth durch. Im Finale bezwang die Elf von Coach Werner Lux die SG Quelle Fürth mit 3:2. Und machte nach einem perfekten Nachmittag mit vier Siegen und zwei Remis den bayerischen Hallentitel perfekt. Hervorragend organisiert wurde die „Bayerische“ vom niederbayerischen SV Essenbach.

Hier gibt‘s den kompletten Turnierverlauf zum Nachlesen inkl. zahlreicher FuPa.tv-Videos.

Nachdem sich beide Finalisten bereits in der Gruppenphase 1:1 unentschieden getrennt hatten, ging es auch im Finale vor rund 350 Zuschauern in der Essenbacher Eskara-Halle dramatisch zu. Beide Teams boten sich einen offenen Schlagabtausch, der zu einer zwischenzeitlichen 3:1-Führung für Memmingen führte. Mit einer emotionalen Ansprache in einem Timeout 25 Sekunden vor dem Abpfiff wollte Lux dann seinen Schützlingen einimpfen, wie sie den Vorsprung über die Zeit bringen. Doch die Nervosität war zu groß, der SV Raigering schaffte prompt den Anschlusstreffer und packte in den letzten Sekunden der Partie die Brechstange aus – vergebens. Die Schwaben lagen sich jubelnd in den Armen.