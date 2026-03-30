3:2 – SV Budberg lässt nicht locker In der Landesliga mischt das Team von Tim Wilke weiter im Meisterrennen mit. Beim 3:2-Auswärtserfolg der Budberger über die SF Katernberg trifft auch ein Startelf-Debütant. von Fabian Kleintges-Topoll · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser

Der SV Budberg zeigte eine Reaktion auf die Derbyniederlage – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Der SV Budberg hat in der Landesliga die richtige Antwort auf die Derby-Niederlage gegen den SV Scherpenberg gegeben und mischt weiter ganz oben mit. Beim Aufsteiger DJK Sportfreunde Katernberg setzte sich die Mannschaft von Trainer Tim Wilke mit 3:2 (0:0) durch. Der Tabellendritte hält damit Anschluss an die ebenfalls siegreichen Spitzenteams aus Moers und Rellinghausen.

Wie gewohnt wurde der SVB auch im Ruhrgebiet von zahlreichen schwarz-weiß gekleideten Anhängern unterstützt. Auf dem Kunstrasenplatz in Essen entwickelte sich zunächst eine zähe Partie. Katernberg machte den Gästen das Leben immer wieder schwer, dazu sorgte der starke Wind immer wieder für unberechenbare Ballflüge in beide Richtungen. Schreckmoment für Budberg Wilke veränderte seine Startelf im Vergleich zur Topspiel-Heimpleite gegen Scherpenberg auf zwei Positionen: Innenverteidiger Devin Warnke und Linksaußen Finn Berg rückten ins Team, Laurin Severith nahm zunächst auf der Bank Platz, Felix Weyhofen schaute mit seinem Muskelfaserriss in Zivil zu. Trotz des Abgangs von Topstürmer Timo Conde im Winter setzte Katernberg vor allem in der ersten halbe Stunde über lange Bälle immer wieder gefährliche Akzente nach vorne.

Die erste große Chance gehörte jedoch den Gästen: Berg bediente früh Moritz Paul stark, doch der Stürmer verstolperte den Ball untypischerweise in aussichtsreicher Position. Insgesamt blieb Budberg offensiv im ersten Durchgang aber zu harmlos. Ein Kopfball von Fynn Eckhardt nach einem ruhenden Ball von Ole Egging blieb die Ausnahme (12.). Auf der anderen Seite musste Keeper Marc Anders sein Team im Spiel halten, als er einen wuchtigen Distanzschuss von Maurice Tavio Y Huete noch stark an die Latte lenkte (31.). Die Partie blieb bis zur Pause ausgeglichen, geprägt von vielen intensiven Duellen, wenig Kontrolle und fehlender Passqualität. Dann eine Schrecksekunde: Mike Terfloth fasste sich nach einem harrten Pressschlag am Mittelkreis an seinen Problem-Knöchel, doch der Routinier konnte nach kurzer Behandlung weiterspielen. „Mittlerweile wissen wir alle, ob es was ist oder nicht. Da waren schon einige knackige Zweikämpfe“, ordnete Wilke ein.