3:2-Sieg gegen den ASC – FFG behält die Oberhand im Geretsrieder Stadtderby

FF Geretsried - ASC Geretsried 3:2 (2:0) – Die Fußball-Freunde haben die Adler im Geretsrieder Stadtderby mit 3:2 besiegt. „Die erste Halbzeit war leider zu wenig“, haderte ASC-Trainer Tasso Lasidis. FFG-Coach Johann Latanskij lobte die Einstellung seiner Mannschaft und erachtete den Sieg seiner Kicker als „im Großen und Ganzen verdient.“

Die Begegnung begann mit Fransouano Rakipllaris Fernschuss, der im ASC-Tor einschlug (5. Spielminute). Ein Hemmer für die Gäste: „Die FF waren danach heißer und motivierter“, bekannte Lasidis. Und sie bauten mit einem schönen Angriff durch Adam Tobbal die Führung auf 2:0 aus (18.). Sehr zur Freude von Latanskij: „In den zurückliegenden Wochen waren wir nicht so erfolgreich beim Toreschießen.“ Die Chance des ASC auf den wichtigen Anschlusstreffer noch vor der Pause vereitelte FFG-Torhüter Andrei Cebotari auf der Linie.