3:2-Sieg gegen den ASC – FFG behält die Oberhand im Geretsrieder Stadtderby

Im Geretsrieder Stadtderby behält der FF im Duell mit dem ASC die Oberhand. ASC-Coach Lasidis hadert besonders mit Durchgang eins.
FF Geretsried - ASC Geretsried 3:2 (2:0) – Die Fußball-Freunde haben die Adler im Geretsrieder Stadtderby mit 3:2 besiegt. „Die erste Halbzeit war leider zu wenig“, haderte ASC-Trainer Tasso Lasidis. FFG-Coach Johann Latanskij lobte die Einstellung seiner Mannschaft und erachtete den Sieg seiner Kicker als „im Großen und Ganzen verdient.“
Die Begegnung begann mit Fransouano Rakipllaris Fernschuss, der im ASC-Tor einschlug (5. Spielminute). Ein Hemmer für die Gäste: „Die FF waren danach heißer und motivierter“, bekannte Lasidis. Und sie bauten mit einem schönen Angriff durch Adam Tobbal die Führung auf 2:0 aus (18.). Sehr zur Freude von Latanskij: „In den zurückliegenden Wochen waren wir nicht so erfolgreich beim Toreschießen.“ Die Chance des ASC auf den wichtigen Anschlusstreffer noch vor der Pause vereitelte FFG-Torhüter Andrei Cebotari auf der Linie.
„Wir haben uns in der Halbzeit vorgenommen, danach mit einer anderen Einstellung reinzugehen“, sagt Lasidis. Das gelang seiner Mannschaft auch, und die Bemühungen wurden mit dem Tor von Pavlos Karamanos belohnt (67.). Doch nur drei Minuten später wurde Moritz Frank bei einer Flanke am zweiten Pfosten sträflich frei gelassen und stellte den alten Abstand wieder her (70.). „Denkbar ungünstig vom Momentum“, ärgert sich Lasidis, dessen Anschlusstreffer erst in der Nachspielzeit kam (90 +3.) und damit zu spät für eine Aufholjagd. Wobei die Gastgeber bereits vorher auch Gelegenheiten hatten, mit einem vierten Treffer für die Entscheidung zu sorgen.
„Eigentlich so unnötig“, trauert Lasidis, der ganze 14 invalide Spieler unter den Zuschauern zählte, den verpassten Punkten hinterher.