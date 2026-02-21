3:2-Sieg - aber: SVS »weit von der Liga enfernt«

Noch zeigt der SV Schalding-Heining unterschiedliche Gesichter, noch scheint die Köck-Truppe nicht bereit für die Pflichtspiele im Jahr 2026: Das letzte Testspiel vor dem Auftakt der Frühjahrsrunde war für Schnabel, Herzig & Co. weder Fisch noch Fleisch. Die erste Halbzeit bei der Drittliga-Reserve des SSV Jahn Regensburg II ging mächtig in die Hose. Nach der Pause kämpfte sich der SVS zurück - und gewann am Ende mit 3:2. Ein Ergebnis - mit welchem Stellenwert? Mit welcher Wirkung?
In der Nachbetrachtung der Partie am Samstagabend findet Schalding-Trainer Stefan Köck deutliche Worte - gerade, was die anfänglichen 45 Minuten betrifft: "In der ersten Halbzeit haben wir leider ein Defensivverhalten an den Tag gelegt, das weit von der Liga entfernt ist, in der wir uns bewegen." Wenig Interpretationsspielraum, eindeutige Faktenlage: Zur Halbzeit führte der oberpfälzische Vertreter der Bayernliga Nord mit 2:0. Wenig verwunderlich, dass SSV-Trainer Christoph Jank zur Halbzeit "sehr zufrieden war. Wir hatten ein gutes Positionsspiel, ein gutes Spiel mit dem Ball und gute Tormöglichkeiten - die Führung war verdient."
Es ist nicht gesichert, welche Worte Stefan Köck in der Pause wählte, oder welche Zutaten er in den wärmenden Tee mixte, aber: Es war die richtigen. Denn nach Wiederanpfiff zeigte der SV Schalding-Heining ein anderes Gesicht. "Wir haben dann läuferisch viel investiert, gut verteidigt - und hätten früh auch 5:2 führen können", formuliert es der 41-Jährige. Sein Gegenüber schätzt die zweite Halbzeit wie folgt ein: "Nach der Pause waren wir bei Standards gegen uns etwas unkonzentiert."
Einig sind sich beide Übungsleiter, dass es ein guter Test war. "Wir müssen nur noch schauen, dass wir über 90 Minuten unsere Leistung zeigen", hat Köck bereits Ismaning, das am kommenden Wochenende wartet, im Sinn. Ihm wäre es dann recht, wenn seine Truppe nur ein Gesicht zeigen, das richtige...