3:2-Sieg - aber: SVS »weit von der Liga enfernt«

Noch - muss sich der SVS im Jahr 2026 suchen (und hoffentlich finden) – Foto: Robert Geisler

Noch zeigt der SV Schalding-Heining unterschiedliche Gesichter, noch scheint die Köck-Truppe nicht bereit für die Pflichtspiele im Jahr 2026: Das letzte Testspiel vor dem Auftakt der Frühjahrsrunde war für Schnabel, Herzig & Co. weder Fisch noch Fleisch. Die erste Halbzeit bei der Drittliga-Reserve des SSV Jahn Regensburg II ging mächtig in die Hose. Nach der Pause kämpfte sich der SVS zurück - und gewann am Ende mit 3:2. Ein Ergebnis - mit welchem Stellenwert? Mit welcher Wirkung?

In der Nachbetrachtung der Partie am Samstagabend findet Schalding-Trainer Stefan Köck deutliche Worte - gerade, was die anfänglichen 45 Minuten betrifft: "In der ersten Halbzeit haben wir leider ein Defensivverhalten an den Tag gelegt, das weit von der Liga entfernt ist, in der wir uns bewegen." Wenig Interpretationsspielraum, eindeutige Faktenlage: Zur Halbzeit führte der oberpfälzische Vertreter der Bayernliga Nord mit 2:0. Wenig verwunderlich, dass SSV-Trainer Christoph Jank zur Halbzeit "sehr zufrieden war. Wir hatten ein gutes Positionsspiel, ein gutes Spiel mit dem Ball und gute Tormöglichkeiten - die Führung war verdient."

Es ist nicht gesichert, welche Worte Stefan Köck in der Pause wählte, oder welche Zutaten er in den wärmenden Tee mixte, aber: Es war die richtigen. Denn nach Wiederanpfiff zeigte der SV Schalding-Heining ein anderes Gesicht. "Wir haben dann läuferisch viel investiert, gut verteidigt - und hätten früh auch 5:2 führen können", formuliert es der 41-Jährige. Sein Gegenüber schätzt die zweite Halbzeit wie folgt ein: "Nach der Pause waren wir bei Standards gegen uns etwas unkonzentiert."