32. ReserveCup: Teilnehmerplätze für das Traditionsturnier noch frei

Der ReserveCup des TSV Ransbach geht Anfang 2026 in seine zweiunddreißigste Auflage. Für das traditionsreiche Hallenfußballturnier werden weiterhin Mannschaften gesucht. Interessierte Teams können sich unter reservecup@tsv-ransbach.de anmelden.

Der Wettbewerb soll erneut mit vierzig Mannschaften stattfinden. Geplant sind acht Vorrundengruppen mit jeweils fünf Teams. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe erreichen die Zwischenrunde, die in vier Gruppen zu je vier Mannschaften ausgespielt wird. Auch dort qualifizieren sich die beiden Gruppensieger, die anschließend im KO-Modus inklusive Sudden-Death-Regel bis zum Finale antreten.

Die Vorrunde beginnt am Freitag, dem dreiundzwanzigsten Januar, und läuft bis Sonntag, den fünfundzwanzigsten Januar. Die Zwischen- und Endrunde wird am Samstag, dem einunddreißigsten Januar, ausgetragen. Spielort ist wie gewohnt die Sporthalle Hohenroda in Ransbach.