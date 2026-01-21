Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
– Foto: Volkhard Patten
32. ReserveCup des TSV Ransbach startet mit 37 Mannschaften
Turnier vom 23. bis 25. Januar mit Gruppenphase, Zwischenrunde und Endrunde im K.O.-System
Der 32. ReserveCup des TSV Ransbach wird mit 37 Mannschaften ausgetragen. Gespielt wird vom 23. bis 25. Januar in fünf Fünfer- und drei Vierergruppen. Die jeweils beiden Gruppensieger qualifizieren sich für die Zwischenrunde mit vier Vierergruppen, die am darauffolgenden Samstag, dem 31. Januar, ausgetragen wird. Daran schließt sich die Endrunde im K.O.-System ab dem Viertelfinale an. Die Entscheidungen fallen bis zum Finale per Golden Goal. Gespielt wird auf fünf mal zwei Meter große Tore, die Spielzeit beträgt durchgängig fünfzehn Minuten.
Im Vergleich zum Turnier 2025 mit neununddreißig Mannschaften sind elf Teams nicht mehr dabei. Neu vertreten sind der GFC Hünfeld Südend, die SG Giebelrain zwei, die SG Fuldalöwen Beisetal, Real Espanol Bebra und die TSG Wilhelmshöhe. Vier Vereine stellen jeweils zwei Mannschaften. Das sind der VfL Heimboldshausen, die SG Friedewald Ausbach, die SG Jossatal und die SG Sorga Kathus. Seit dem Millennium-Turnier nimmt zudem wieder eine Mannschaft der SG Asbach Hessen teil.
Die Teilnehmer kommen überwiegend aus dem Kreis Hersfeld Rotenburg mit einundzwanzig Mannschaften. Hinzu kommen sieben Teams aus dem Kreis Hünfeld, drei aus Schwalm Eder, zwei aus Bad Salzungen, zwei aus Fulda sowie jeweils eine Mannschaft aus Gelnhausen und Kassel. Gespielt wird in der Kreisliga B mit siebenundzwanzig Teams, in der Kreisliga A mit acht Mannschaften sowie in der Kreisliga C und im Altherrenbereich. Die weitesten Anreisen haben der FSV Bad Orb und die TSG Wilhelmshöhe mit jeweils rund neunzig Kilometern.
Eröffnet wird das Turnier am Freitag um neunzehn Uhr. Titelverteidiger SG Aulatal trifft im insgesamt 3399. ReserveCup-Spiel auf den TSV Ufhausen. Beide Vereine waren bislang bei jedem Turnier vertreten. Zu diesem Kreis gehören außerdem die SG Friedewald Ausbach, die SG Hohenroda AH und die SG Kuppenrhön.
In der Geschichte des ReserveCups sind bislang 16053 Tore gefallen. Das entspricht einem Schnitt von 4,7 Treffern pro Spiel. Die Ewige Tabelle führt die SG Kuppenrhön, zuvor TSV Ransbach, mit 388 Punkten an. Es folgen die SG Aulatal mit 383 Punkten und der VfL Philippsthal mit 382 Punkten.