32. ReserveCup des TSV Ransbach startet mit 37 Mannschaften

Im Vergleich zum Turnier 2025 mit neununddreißig Mannschaften sind elf Teams nicht mehr dabei. Neu vertreten sind der GFC Hünfeld Südend, die SG Giebelrain zwei, die SG Fuldalöwen Beisetal, Real Espanol Bebra und die TSG Wilhelmshöhe. Vier Vereine stellen jeweils zwei Mannschaften. Das sind der VfL Heimboldshausen, die SG Friedewald Ausbach, die SG Jossatal und die SG Sorga Kathus. Seit dem Millennium-Turnier nimmt zudem wieder eine Mannschaft der SG Asbach Hessen teil.

Die Teilnehmer kommen überwiegend aus dem Kreis Hersfeld Rotenburg mit einundzwanzig Mannschaften. Hinzu kommen sieben Teams aus dem Kreis Hünfeld, drei aus Schwalm Eder, zwei aus Bad Salzungen, zwei aus Fulda sowie jeweils eine Mannschaft aus Gelnhausen und Kassel. Gespielt wird in der Kreisliga B mit siebenundzwanzig Teams, in der Kreisliga A mit acht Mannschaften sowie in der Kreisliga C und im Altherrenbereich. Die weitesten Anreisen haben der FSV Bad Orb und die TSG Wilhelmshöhe mit jeweils rund neunzig Kilometern.