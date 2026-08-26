32 neue Schiedsrichter bestehen Prüfung nach spontanem Crashkurs

Die Zukunft der pfeifenden Zunft scheint sicher: Teilnehmer des Anfängerkurses mit Neulingsbetreuer Adrian Buday (l.) daneben Obmann Robert Hartl sowie Lehrwart Deniz Ciftci (r.). – Foto: Schiedsrichtergruppe

Die Schiedsrichtergruppe Ammersee-FFB organisierte wegen des großen Andrangs kurzfristig einen dreitägigen Wochenend-Crashkurs.

Die Schiedsrichtergruppe Ammersee-FFB kann sich über viel Nachwuchs freuen. Weil die Nachfrage nach dem Neulingskurs im Februar und in den Wochen danach so groß war, organisierte die Gruppe kurzfristig einen dreitägigen Wochenend-Crashkurs. Alle 32 Teilnehmer bestanden die Prüfung.

„Das war für uns alle eine Herausforderung, weil nahezu zeitgleich im Erwachsenenbereich die Saison wieder begonnen hat“, sagte Lehrwart Deniz Ciftci. Um den zusätzlichen Kurs dennoch anbieten zu können, wurde das gesamte Lehrgangsprogramm auf drei Tage komprimiert.

Das Ausbildungsteam zeigte sich mit dem Engagement der Teilnehmer zufrieden. Die meisten neuen Schiedsrichter stellt der TSV Gilching-Argelsried, gefolgt vom FC Puchheim und dem FC Emmering. Die Altersspanne reichte von zwölf bis 64 Jahren. „Sehr erfreulich ist, dass wir diesmal fünf Nachwuchs-Schiedsrichterinnen unter den Teilnehmern haben“, sagte Gruppenobmann Robert Hartl.

Die ersten Einsätze sollen nicht lange auf sich warten lassen. Die jüngeren Absolventen werden zunächst bei Jugendspielen und Sommerturnieren eingesetzt. Dabei begleitet sie ein Betreuer aus dem Lehrstab, der anschließend Rückmeldung gibt und Verbesserungsvorschläge macht.

Darüber hinaus bietet die Schiedsrichtergruppe bei ihren Pflichtabenden regelmäßig Schulungen und Tests an. Damit sollen die Mitglieder beim Regelwerk des DFB auf dem aktuellen Stand bleiben. (Dieter Metzler)