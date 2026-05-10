3:2 nach 0:2: »Wollten für die Heimat spielen« - und siegen!

Auf dem Rasen gehen die Rudertinger Festtage weiter - und auch abseits des Platzes. – Foto: Simon Schwaiberger

Der FC Ruderting ist Meister! Der größte Erfolg der Vereinsgeschichte konnte, wie bekannt, bereits vor dem Topspiel des 19. Spieltages eingetütet werden. Gegen den Rangzweiten Stern München zeigte die Spiller-Truppe, obwohl es nur noch um die Goldene Ananas ging, einmal mehr, dass sie vollkommen zurecht ganz oben steht. Aus einem 0:2 machten Brandl, Fisch & Co. am Ende noch einen 3:2-Heimerfolg - vor einmal mehr sehens- und hörenswerter Fan-Unterstützung.

Ganz so einfach, wie es klingt war es aber dann doch nicht. Denn die "Nachwehen", wie es die scheidende FCR-Chefin Johanna Maier formuliert, des historischen Titel-Samstages vor einer Woche im mittelfränkischen Weinberg war gegen die Gäste aus der bayerischen Landeshauptstadt gerade in der Anfangsphase deutlich zu spüren. Zudem ist Stern München nicht irgendwer, sondern eine Topmannschaft, die seit Jahren zum Spitzenfeld der vierten Liga gehört. "Sie haben uns kalt erwischt", geht Maier darauf ein, dass ihre Mädls nach gut einer Viertelstunde bereits 0:2 hinten lagen.

Dann jedoch besinnte sich der FCR auf seine Qualitäten und auf seine (Sieger-)Mentalität. "Natürlich wollten wir das Spiel gewinnen. Wir wollten gerade Zuhause zeigen, dass wir der Meister sind. Wir wollten für die Heimat spielen", beschreibt die Sportliche Leiterin, was über die Fortdauer der Partie immer deutlicher wurde. Wieder einmal wurde Ruderting seinem Ruf gerecht. "Die zweite Halbzeit hat uns komplett gehört", berichtet Maier. "Es spricht für sich, dass wir aus einem 0:2 ein 3:2 gemacht haben", weiß nicht nur die 37-Jährige.

Alles in allem ist Felix Afrough, Trainer der Münchener Auswahl, ähnlicher Meinung wie die FCR-Funktionärin, was die Bewertung der 90 Minuten betrifft. "Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen, haben dominiert und zwei top Tore gemacht. Der Anschlusstreffer vor der Pause war unnötig. In der zweiten Halbzeit haben wir zwei schnelle Gegentore und im Anschluss es verpasst, das Tor zum Ausgleich zu machen." Ruderting ist eben nicht nur Meister, sie haben es auf die gewohnte Art und Weise erneut eindruckvoll bewiesen, dass es zurecht bald Regionalligist ist.