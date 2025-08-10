3:2 nach 0:2: Treubund dreht Pausenrückstand gegen Lindwedel

Ein Fußball-Krimi zum Start in die Landesliga-Saison! Der MTV Treubund Lüneburg verrichtet einen Kraftakt und dreht einen 0:2-Rückstand gegen den SV Lindwedel-Hope in einen 3:2-Sieg um.

Die Lüneburger fanden gut in die Partie, liefen dann aber doch einem Rückstand hinterher. SVLH-Unterschiedsspieler Louis Engelbrecht brachte die Gäste in Führung (42.), Yendrick Wahl unterlief ein Eigentor (45.). Die Salzstädter brauchten die Halbzeitpause, um sich von diesem Rückschlag zu erholen. Doch dann glichen Justus Herbst (50.) und der vorherige Unglücksrabe Wahl (52.) per Doppelschlag aus. In einer ausgeglicheneren Schlussphase fasste sich Jonni Stockhaus ein Herz und traf aus der Distanz zum umjubelten 3:2-Siegtreffer (89.).