3:2 nach 0:2: Schneverdingen mit Comeback im Landesliga-Derby

Denn der SV Lindwedel-Hope erwischte den wesentlich besseren Start und markierte nach einer Freistoß-Hereingabe von Sedat Talu den frühen Führungstreffer durch Louis Engelbrecht (2.). Anschließend überließ der SVLH den Gästen zunehmend das Spielgerät und verlagerte sein Spiel auf Umschaltmomente: Fabian Woitschek gelang es auf diese Weise, den 2:0-Pausenstand nachzulegen (23.).

Nach dem Seitenwechsel verhalf ein Eigentor von Ferhat Akbas dem Jahn, zurück in die Partie zu kommen (50.). Die Mannschaft von Trainer Felix Beck erhöhte zunehmend den Druck und Samir Rabbi besorgte den Ausgleich (84.). Schneverdingen drückte auf den Siegtreffer und wurde tatsächlich noch belohnt: Jose Pinto Coelho entledigte sich seinen Bewacher und vollendete clever zum 3:2-Siegtreffer (90.).