3:2 nach 0:2 – Haide II beendet Vorbereitung mit Sieg

Die Ausgangslage war klar: Die klassenhöheren Gastgeber wollten die Vorbereitung mit einem Sieg und einer überzeugenden Leistung abschließen. Die Gäste aus Waldtrudering konzentrierten sich von Beginn an auf eine kompakte Defensive und präsentierten sich als intensiver, kampfbetonter Gegner.

Die Schwabinger dominierten in der ersten Hälfte das Spiel mit gefühlten 80 % Ballbesitz und erspielten sich zahlreiche Torchancen. Dennoch lagen sie zur Pause mit 0:1 zurück. Waldtrudering nutzte einen von nur zwei Abschlüssen in der ersten Halbzeit und traf per abgefälschtem Freistoß. Die Offensive der Haide hingegen zeigte sich wenig effizient und ließ zahlreiche Großchancen ungenutzt. Bereits in der Anfangsphase vergab Kapitän Todorovic einen Elfmeter, zudem scheiterten Butzmann und Haeusgen aus aussichtsreicher Position.