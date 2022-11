Mit einem Kraftakt nach der Pause drehte der FC Edelsfeld (in Schwarz-Weiss) noch eine schon fast verloren geglaubte Partie in Kemnath. – Foto: Dagmar Nachtigall

3:2 nach 0:2 - Edelsfeld wendet in Kemnath noch das Blatt Zur Halbzeit sah es so aus, als würde es den FCE zum dritten Mal in dieser Saison "erwischen", am Ende behielt die Beck-Elf dann doch in Kemnath die Oberhand.

Puuh, das war knapp. 0:2 lag der FC Edelsfeld (2./37) zur Pause in Kemnath (7./19) zum Seitenwechsel zurück, ehe die Mannen von Achim Beck zur Aufholjagd bliesen und kurz vor Spielende das Match doch noch zu ihren Gunsten entschieden. Nichts anbrennen liessen auch die beiden anderen Teams der Spitzengruppe Primus SV Hahnbach II (1./40 - 5:1 gegen Riglasreuth) und der FC Kaltenbrunn (3./37 - 3:0 gegen Weiden-Ost II).

Der Trainerwechsel von Markus Etterer zum neuen Trainerduo Florian Dötsch und Dominic Dollhopf brachte im Match beim TSV Pressath noch nicht die erhofften Impulse und den neuen Schwung beim Tabellenletzten. Nach 56 Minuten war beim Stand von 3:0 für die Heimelf die Messe schon zugunsten des TSV gelesen. Mehr als eine Ergebniskosmetik in der Schlußminute war für die Mannen vom Fuße des Rauhen Kulms nicht drin. Tore: 1:0 Michael Pfleger (25.), 2:0 und 3:0 Julian Neidl (30./56.), 3:1 Daniel Pressler (90.) - Schiedsrichter: Cafer Uludag - Zuschauer: 150

Standesgemäß gestaltete der Ligaprimus das Ergebnis gegen den Rangneunten aus Riglasreuth. Die frühe Führung durch Michael Förster baute Lukas Schwab nach fast einer halben Stunde noch aus. Mit 2:0 ging es in die Kabinen. Patrick Reicherts 3:0 nach 61 Zeigerumdrehungen bedeutete dann schon eine Vorentscheidung, auch wenn die Gäste nur wenig später verkürzten. Alexander Sollfrank und erneut Lukas Schwab schraubten schließlich durch einen Doppelpack und den Saisontoren 49 und 50 für den SVH innerhalb von vier Minuten das Ergebnis noch auf ein hohes 5:1. Tore: 1:0 Michael Förster (9.), 2:0 Lukas Schwab (24.), 3:0 Patrick Reichert (61.), 3:1 Markus Hecht (66.), 4:1 Alexander Sollfrank (72.), 5:1 Lukas Schwab (76.) - Schiedsrichter: Markus Hann - Zuschauer: 50

Eine Stunde lang wehrten sich die Gäste erfolgreich beim Favoriten und hielten ihren Kasten sauber. Eric Atta Opoku fungierte dann als "Dosenöffner" für den FCK. Tiago Souza und Hosea Lodi sorgten dann schließlich noch für den erwartet klaren Heimsieg des Tabellendritten. Bei einem Spiel weniger (das Spiel in Kemnath ist immer noch nicht gewertet) bleiben die Berft-Schützlinge in Schlagweite zu Primus Hahnbach. Tore: 1:0 Eric Atta Opoku (59.), 2:0 Tiago Souza (77.), 3:0 Hosea Lodi (85.) - Schiedsrichter: Enes Özbay - Zuschauer: 50

Einen lebenswichtigen Dreier landete die SG im Kellerduell mit den Gästen aus dem Fichtelgebirge, die sich nach ihrem Abstieg aus der Kreisliga auch eine Etage tiefer nun auch weiterhin in höchster Abstiegsgefahr befinden. Hermann Kohl (SG) und Lukas Kliment (DJK) sorgten für den 1:1-Halbzeitstand. Kurz nach Wiederbeginn sollte dann Timo Rubenbauer zum Matchwinner für die Heimelf avancieren, als der die Kugel zum 2:1 ins Ebnather Netz platzierte. Für die SG quasi ein gewonnenes "Sechs-Punkte-Match", das den Abstand zum rettenden Ufer auf erreichbare drei Punkte verkürzt hat. Tore: 1:0 Hermann Kohl (17.), 1:1 Lukas Kliment (26.), 2:1 Timo Rubenbauer (50.) - Schiedsrichter: Gerd Rieß - Zuschauer: 50

Einen am Ende sicheren Sieg landete der SVE gegen die Gäste aus der Garnisonsstadt, die dadurch weiter in gefährlicher Nähe zur Abstiegszone auf der Stelle treten. Goalgetter Alexander Kloos stellte mit den Saisontreffern 13 vor der Pause und 14 (in Minute 63) die Zeichen auf Sieg und hievte sich damit an die Spitze der Torjägerliste in der KK West. Emanuel Maeda setzte nach 71 Minuten dann den Schlußpunkt unter den fünften Saisonheimdreier für die Etzelwanger. Tore: 1:0 und 2:0 Alexander Kloos (23./63.), 3:0 Emanuel Maeda (71.) - Schiedsrichter: Alexander Nistschuk - Zuschauer: 60

Ein Match, über das wohl noch lange geredet werden wird. Nach einer überragend absolvierten ersten Hälfte deutete vieles auf einen Sieg der Heimelf hin, am Ende nahmen dann doch die favorisierten Gäste den vollen Ertrag mit. Kaum hatte das Spiel begonnen, führten die Hausherren bereits. Den Schwarz-Weissen gelang ein Blitzstart, denn bereits in der ersten Minute markierte Serhat Kaya das 1:0. In Folge bestimmte das Team von Trainer Holger Philipp deutlich die Szenerie, während die Gäste enttäuschten. Die SV-Defensive verrichtete ein guten Job, vorne startete man immer wieder gefährliche Angriffe und erspielte sich mehrere Torchancen. Der zweite Treffer fiel deshalb folgerichtig, als Peter Prechtl nach einer Ecke am höchsten sprang und zum 2:0 einköpfte. Mit einer hochverdienten 2:0-Führung für Kemnath ging es schließlich die Halbzeitpause. Edelfelds Trainer Achim Beck hatte anscheindend Klartext gesprochen, denn der FCE kam wie verwandelt auf den Platz zurück. Nachdem der eingewechselte Patrick Dehling nach wenigen Minuten den Anschlusstreffer erzielt hatte, waren die Gäste im Spiel zurück. Eine Zehn-Minuten-Zeitstrafe stoppte den Angriffsschwung der Gäste wohl dann ein wenig, zudem hätte Kemnath in dieser Phase bei einem Konter fast den dritten Treffer erzielt, ein Rückschlag, von dem sich die Gäste vermutlich nicht mehr erholt hätten. Doch so folgte quasi Einbahnstrassenfußball in Richtung des Tores von Kemnaths Keeper Kevin Rupprecht. In der 72. Minute war es dann so weit, der ungedeckte Philipp Biesler drückte das Runde nach einem Eckstoß zum Ausgleich ein. Der Tabellenzweite wollte nun den Sieg, der kurz vor dem Schlusspfiff dann auch noch in Person von Stefan Schöner in trockene Tücher gelegt wurde. Am Ende stand ein etwas glücklicher, aber aufgrund der starken zweiten Halbzeit nicht ganz unverdienter Sieg der Gäste auf der Anzeigetafel. Tore: 1:0 Serhat Kaya (1.), 2:0 Peter Prechtl (33.), 2:1 Patrick Dehling (50.), 2:2 Philipp Biesler (72.), 2:3 Stefan Schöner (87.) - Schiedsrichter: Albert Birner - Zuschauer: 85