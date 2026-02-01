3:2 nach 0:2: Dingolfing siegt bei Fortuna Regensburg

Tim Justvan (zweiter von links) erzielte den 3:2-Siegtreffer für den FC Dingolfing – Foto: Paul Hofer

Mit einem Erfolgserlebnis ging das erste Testspiel des FC Dingolfing zu Ende. Beim SV Fortuna Regensburg, Tabellensechster der Bayernliga Nord, glückte den BMW-Städtern ein 3:2 (1:2)-Sieg. Auf dem Kunstrasenplatz des BSC Regensburg legten Altenstrasser, Bockes und Kameraden los wie die Feuerwehr und führten bereits nach 12 Minuten mit 2:0. Der Landesligist arbeitete sich dann aber mehr und mehr in die Partie und konnte nach 90 Minuten einen nicht komplett unverdienten Achtungserfolg verbuchen. Schon am Vortag mussten sich die Fortunen gegen die SpVgg Landshut mit einem 1:1-Remis zufrieden geben.





Arber Morina (Trainer SV Fortuna Regensburg): "Da wir von den Laufeinheiten direkt in die Spiele reingegangen sind, war klar, dass vieles noch Stückwerk ist. Die Spiele haben gutgetan; wir haben jetzt die Meter und den Spielrhythmus in den Knochen. Gestern haben wir ein gutes Spiel gemacht, während man heute ein bisschen die Müdigkeit gemerkt hat. Zumal mehrere Spieler gefehlt haben. Im Spiel nach vorne und in den Abläufen ist noch viel Arbeit vor uns. Das werden wir in den Trainingseinheiten und im Trainingslager angehen. Und dann hoffe ich, dass schon langsam wieder Konturen entstehen und wir uns nächste Woche schon besser präsentieren.“







Thomas Seidl (Trainer FC Dingolfing): "Wir haben die ersten 15, 20 Minuten überhaupt keinen Zugriff bekommen. Fortuna hat uns dieser Phase sauber hergespielt und ist folgerichtig mit 2:0 in Führung gegangen. Dann haben wir uns aber immer mehr reingearbeitet, sind in die Zweikämpfe gekommen und waren auch im eigenen Ballbesitz sauberer. Nach vorne hatten wir immer wieder gute Momente. Unterm Strich ein ordentlicher erster Test, mit dem wir im Großen und Ganzen zufrieden sein können. Das Ergebnis können wir gut einordnen, zumal beim Gegner ein paar richtig gute Leute gefehlt haben."