Marcel Kaiser und die DJK Ammerthal lieferten gegen Schwabach ein starkes Comeback ab. – Foto: Lars Malkmus

3:2 nach 0:2: Ammerthal kommt stark zurück Landesliga Nordost, Samstag: Die DJK kämpft sich im Heimspiel gegen Schwabach nach einer schwierigen Halbzeit zurück ins Spiel Verlinkte Inhalte Landesliga Nordost Ammerthal SC Schwabach

Die DJK Ammerthal bleibt in der Landesliga Nordost in der Spur. Acht Tage nach dem Auswärtserfolg in Feucht legte die Mannschaft von Coach Tobias Rösl zu Hause nach. Gegen den SC Schwabach feierte sie trotz Halbzeitrückstandes einen harterkämpften 3:2 (1:2)-Sieg. Mann des Tages war Dominik Haller, der zunächst einen Elfmeter verwandelte und später die DJK-Tore 2 und 3 mustergültig vorlegte.

Zwischenzeitlich sah es überhaupt nicht nach einem Ammerthaler Heim-Jubel aus. Die Mittelfranken sagten bei zwei individuellen Fehlern der DJK Danke und gingen mit einem Doppelschlag (19./21.) mit 2:0 in Führung. Doch die Oberpfälzer bewiesen Moral und kämpften sich stark zurück ins Spiel. Nach dem Seitenwechsel zeigten sie ein ganz anderes Gesicht. Ein Elfmetertor von Dominik Haller (43.) brachte Ammerthal noch vor der Pause zurück ins Spiel. Martin Popp (62./Kopfball nach Haller-Flanke) und Noah Pirner (73./nach Hallers Steckpass) drehten mit ihren Toren die Partie.









Ammerthals Trainer Tobias Rösl zeigte sich nach dem Spiel erleichtert: „Wieder mal gerieten wir durch zwei individuelle Fehler in Rückstand. Dann klärten wir auf der Linie; mit dem 0:3 wäre die Messe gelesen gewesen. Heute war es mal glücklich für uns, angesichts der ersten Halbzeit. In der zweiten Hälfte haben wir eine Umstellung vorgenommen auf Doppel-Sechs, haben es fortan aus der Tiefe und auf Konter gespielt. Dies hat uns dann, denke ich, auch zum Erfolg geführt. Es war ein richtungsweisendes Spiel für uns. Glückwunsch an die Mannschaft, die für den Aufwand belohnt worden ist.“



Schwabachs Coach Christopher Hofbauer gab folgendes zu Protokoll: „Ärgerlich. Wir waren in den ersten 20, 25 Minuten deutlich am Drücker. Wir haben vieles von dem gezeigt, was wir umsetzen wollen. Umso bitterer, dass wir jetzt dastehen und nichts mitnehmen. Leider ist das so ein bisschen der Verlauf unser bisherigen Saison: Immer wieder zeigen wir gute Ansätze, doch wir kriegen es nicht über 90 Minuten hin, gut zu verteidigen. Hier fressen wir zu viele Gegentore. Aufgrund der zweiten Halbzeit hat Ammerthal sehr verdient gewonnen.“