3:2-Krimi vs. Perkam: Ende gut, alles gut für Winzer!

Der SV Winzer hat`s geschafft und feiert nach einem Relegations-Krimi gegen den SV Perkam vor knapp 900 Zuschauern in Irlbach den Kreisliga-Klassenerhalt.

Und der SV Perkam? Weiß auch rund zwei Wochen nach Saisonende noch nicht, in welcher Liga es kommende Saison weitergeht. Für die Perkamer bleiben nun noch zwei Optionen: Wenn der FC Künzing den Sprung in die Landesliga noch schaffen sollte, sind auch die Perkamer gerettet. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Szenario eintritt, tendiert allerdings gegen Null. Die "Römer" haben das Hinspiel gegen den SB Chiemgau Traunstein nämlich mit 0:4 zuhause verloren. Die zweite Option wäre, dass sich im finalen Duell um die Beziksliga das Ost-Team - der SV Hofkirchen - am morgigen Freitag gegen die SG Mallersdorf/Grafentraubach durchsetzt.