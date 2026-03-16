3:2 in Bottrop: Niederwenigern sendet Lebenszeichen im Abstiegskampf

Die Sportfreunde Niederwenigern II feiern einen wichtigen Sieg – Foto: Markus Becker

Bezirksliga, Gruppe 6: Von den Sportfreunden Niederwenigern II wurde ein Lebenszeichen im Tabellenkeller gesendet. Mit einem 3:2-Sieg bei Dostlukspor Bottrop erklomm die Mannschaft von Cheftrainer Lars Diefenthal vorerst das rettende Ufer. Der Übungsleiter sprach mit FuPa über den wichtigen Dreier.

Leon Welticke (12.) und Justin Barke (22.) sorgten für eine 2:0-Führung der Gäste nach gerade einmal 22 Minuten. Doch im zweiten Abschnitt schlugen die Hausherren in Person von Dogukan Turan zurück (52.). Ein herausragender Konter, den Barke zum Doppelpack versenkte, stellte jedoch den alten Abstand wieder her. Zwar konnte Turan das Spiel mit seinem Treffer zum 2:3 in der 78. Minute noch einmal spannend machen, allerdings ließen die Sportfreunde nichts mehr zu und sammelten somit drei wichtige Punkte.

Mit 77 Gegentreffern stellten die Sportfreunde vor der Partie die zweitanfälligste Defensive der Liga. Doch im Duell mit Bostlukspor zeigte sich die Abwehr der Reserve stabiler. "Letztlich ist das Kämpferisch-Robuste nicht unser Steckenpferd, also die Jungs wollen es normalerweise auch spielerisch lösen, aber im Moment müssen wir einfach sehen, dass wir erstmal hinten sicher stehen und nicht so viel zulassen - das ist uns heute richtig gut gelungen", erklärte Diefenthal nach dem knappen Erfolg.

Es war ein hartes Stück Arbeit für Trainer Diefenthal und seine Mannschaft. Nach drei sieglosen Partien in Folge konnte sein Team wieder einen wichtigen Sieg einfahren. Dabei musste sich seine Truppe allen voran im körperlich betonten Spielstiel zeigen.

Neben dem Abwehrverbund überzeugte ebenfalls die Offensivabteilung mit drei wichtigen Treffern. "Vorne haben wir die Konter, gerade in der ersten Halbzeit, richtig gut ausgespielt. Haben dann natürlich hinten raus auch alles in die Waagschale geworfen um zu verteidigen. Das mussten die Jungs diese Saison auch noch lernen. Damit haben sie sich die Punkte auch verdient erkämpft", sagte der Chefcoach über den Auftritt seines Teams.

Revanche geglückt und Sprung aus der Abstiegszone

Mit dem 3:2-Erfolg glückte die Revanche gegen die Bottroper, denn im Hinspiel musste Niederwenigern eine bittere 1:5-Pleite gegen Dostlukspor hinnehmen. Auf die Frage, was genau sich geändert hat in der Zeit zwischen beiden Duellen, antwortete der Übungsleiter des Siegers: "Zum einen, dass wir auf einem kleineren Platz spielen, muss man ehrlicherweise sagen und wir nach der 1:0-Führung im Hinspiel richtig gut gespielt haben und nach dem ersten Gegentor dann den Faden verloren haben." Er ergänzte noch: "Wir hatten noch gar nicht diese Orientierung: Wir müssen unser Tor gut verteidigen, sondern wir versuchten immer nur ein Tor mehr zu schiessen als der Gegner und das haben wir in dem letzten halben Jahr dazu gelernt."

Seine Truppe verteidigte somit besser als noch in der Hinserie und stellte den Tabellendreizehnten somit vor Probleme. In der Tabelle machte sich der Sieg gleich bemerkbar. Die Sportfreunde verließen die Abstiegsränge und kletterten auf den 14. Platz.

"Punktetechnisch sind wir ganz gut unterwegs bis dahin. Wir wollen mindestens plus eins über dem Relegationsplatz stehen und dann haben wir unser Ziel erreicht", äußerte Trainer zur Tabellensituation.

Der zweite Pflichtspiel-Sieg des Jahres katapultierte die Sportfreunde Niederwenigern II runter von den Abstiegsplätzen. Mit einem weiteren Erfolg könnte sich der Tabellenvierzehnte weiter absetzen. Am kommenden Spieltag wartet Fortuna Bottrop auf die Mannschaft von Diefenthal.