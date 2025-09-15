3:2 Heimerfolg gegen den SV Lengerich-Handrup

Am Sonntag, den 14.09., spielte der FCL vor heimischer Kulisse gegen den SV Lengerich-Handrup. Bei herbstlichem Wetter sahen die rund 100 Zuschauer einen engagierten Auftritt des FCL.

Der FCL startete schwungvoll in die Begegnung und konnte bereits nach sechs Minuten die 1:0 Führung erzielen. Nach zügiger Überbrückung des Mittelfelds fand eine scharfe Hereingabe von Pascal Katzy Marcel Paul, der den Ball aus kurzer Distanz im gegnerischen Tor unterbrachte. Der Gast aus Lengerich hatte jedoch die passende Antwort parat und konnte in der achten Minute mit einem sehenswerten Freistoß in den Winkel den 1:1 Ausgleich erzielen. Mit zunehmender Spieldauer übernahm der FCL mehr und mehr die Spielkontrolle und belohnte sich in der 29. Minute: Ein von Tobias Küpker getretener Freistoß fand Gerrit Roling, der per Kopf die 2:1 Führung erzielte. Der FCL war in der Folge bemüht die Führung auszubauen, schaffte dies jedoch nicht, weshalb es mit einer 2:1 Führung in die Halbzeit ging.

Der zweite Spielabschnitt startete ebenso schwungvoll wie der erste. In der 49. Minute verwandelte Michael Knieper einen fälligen Handelfmeter sicher im unteren Toreck und erhöhte auf 3:1. Der FCL erarbeitete sich in der Folge weitere aussichtsreiche Torchancen, schaffte es jedoch nicht diese zu vollenden und ließ die Begegnung daher offen. Mit dem ersten Torschuss der Gäste in der 71. Minute konnte der SV Lengerich Handrup aus einem Gewühl heraus den Anschlusstreffer erzielen. In der Schlussphase ließ der FCL Offensivaktionen vermissen, stand defensiv jedoch wie die gesamten 90 Minuten stabil und ließ keine weiteren Torchancen zu. So blieb es bei dem Spielstand von 3:2 und dem damit verbundenen Heimerfolg.

Ein verdienter Sieg für den FCL, der überwiegend die spielbestimmende Mannschaft war und sich ein deutliches Chancenplus herausarbeitete, es jedoch verpasste, das Spiel frühzeitig zu entscheiden. Durch die geschlossene Defensivleistung sicherte sich der FCL am Ende den 3:2 Heimerfolg und die wichtigen drei Punkte in der Emslandliga. Weiter geht es bereits am kommenden Freitag, den 19.09., auswärts bei der Zweitvertretung des SC Blau-Weiß Papenburg. Anstoß ist um 19:30 Uhr. Die Mannschaft freut sich über jeden Zuschauer, der den Weg zum Platz findet und das Team unterstützt.

FCL: M. Niehaus, M. Lambers, C. Räkers, P. Rosinski, D. Gerdes, G. Roling, F. Elfert, M. Paul (75. S. Roling), T. Küpker (89. A. Wolbers), P. Katzy (62. J. Duisen), M. Knieper (88. M. Hartig)