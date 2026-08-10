3:2 gegen Haarbach II - Aunkirchens Reserve bringt Vorsprung ins Ziel

Der Spielplan machte es möglich, dass die Gäste den ein oder anderen Spieler der ersten Mannschaft einsetzen konnten, denn Haarbach I war bereits einen Tag zu vor im Einsatz. Jedoch musste man auf der Torhüter-Position improvisieren, so dass der eigentliche Feldspieler Felix Kainz im Tor stand. Im Großen und Ganzen gestaltete sich das Spiel zunächst ausgeglichen, mit leichten Vorteilen für die Hausherren. Die ersten Abschlüsse von Forster (knapp am kurzen Eck vorbei) und Muggendobler Daniel (TW Kainz pariert) fanden jedoch nicht den Weg ins Tor. Die Führung fiel dann nach einem ruhenden Ball, Forster zirkelte einen Freistoß sehenswert in den Winkel. Es sollte noch besser kommen für Aunkirchen II. Zitzlsperger Max bediente Leimpeck, dessen Abschluss konnte Kainz stark zur Seite abwehren, doch Forster brachte den Ball im zweiten Versuch dann doch im Tor unter. Und in der Nachspielzeit bediente Sigl Basti dann Kühnert, der frei vorm Torwart sogar das 3:0 erzielen konnte. Auf der Gegenseite hatte Aunkirchen zwischendrin Glück, dass Steinlehners Schuss knapp am Tor vorbei ging. Mit der komfortablen Führung im Rücken wurden die Hausherren dann im zweiten Durchgang bei hochsommerlichen Temperaturen aber nachlässig, zudem wirkten die Einwechselungen & Umstellungen im Spiel der Gäste. Zunächst traf Steinlehner zum 3:1 und nur wenige Minuten später stellte Lange auf 3:2. Die Gäste verdienten sich den Anschluss durch mehrere Chancen. Wacker hatte dann auch die riesen Chance auf den Ausgleich, setzte den Ball aber freistehend übers Tor. Nach erneuten Wechseln schaffte es aber auch Aunkirchen wieder, stabiler zu stehen, verpasste jedoch die endgültige Entscheidung. Die beste Chance hatte Wagenpfeil Max, dessen Abschluss erneut pariert wurde. Und so hieß es Zittern bis zum Schlusspfiff - am Ende blieb es aber beim 3:2.