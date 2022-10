3:2 gegen FC Töging: FC Langengeisling ist Spezialist für Spitzenteams Langengeisling gewinnt gegen Top-5-Team

Danach ließ sich die FCL-Abwehr nicht mehr so leicht aushebeln. Und die Männer davor starteten in der 15. Minute den schönsten Angriff des Spiels. Maxi Maier schickte mit einem Ball in die Tiefe Marcel Geigerseder. Der Geislinger Verteidiger hinterlief die FCT-Defensive, flankte scharf halbhoch in die Mitte, wo Florian Rupprecht den Ball perfekt zur Führung verwandelte.

Was folgte, war ein intensiver Abnutzungskampf mit bissigen Zweikämpfen. Spielertrainer Maxi Hintermaier und Innenverteidiger Michael Faltlhauser mussten sich behandeln lassen, nachdem sie jeweils mit ihren Gegenspielern zusammengerasselt waren. Die Gäste kamen aber nicht mehr gefährlich vors Tor, während die Geislinger bei zwei schnellen Kontern jeweils den letzten Pass zu lang spielten.