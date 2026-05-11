 2026-05-06T12:44:31.715Z

Ligabericht

3:2! Franzenheim düpiert den Meister aus Tarforst

Bezirksliga: Ausgerechnet ein akut abstiegsbedrohtes Team bringt dem Primus die erste Pleite bei – Wiesbaums Rafael Ismailov mit Hattrick. BILDERGALERIE

von Lutz Schinköth · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser
Eine bittere 0:5-Klatsche erlebte Zewens Trainer Stefan Castello mit seiner Elf in Udler.
Eine bittere 0:5-Klatsche erlebte Zewens Trainer Stefan Castello mit seiner Elf in Udler. – Foto: Daniel Maes

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