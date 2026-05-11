3:2! Franzenheim düpiert den Meister aus Tarforst

In einer Partie aus dem gehobenen Mittelfeld der Tabelle entführte die Saartal-SG die volle Punktzahl. Sie ist damit schon im siebten Spiel in Folge ohne Niederlage. Noch bevor die Schuh-Elf durch Julian Lederer in Front zog, besaßen die Hausherren drei Topchancen zur Führung, nachdem die SGR dreimal alleinstehend auf den Torwart zulief, aber nicht cool genug blieb. Von einem individuellen Abwehrfehler profitierte Fabian Müller und erzielte das 2:0 (38.). Noch vor der Pause brachte Fabian Eiden nach Flanke von Steve Kirchen die Ruwertaler wieder ins Spiel zurück (45.+2). Als Ruwertal im Aufbauspiel den Ball verlor, Saartal blitzschnell umschaltete und Lukas Kramp im Drei-gegen-zwei von Ruben Herres von den Beinen geholt wurde, verwandelte der Gefoulte zum 3:1 (72.). „Nach zehn Minuten hätte es 3:0 für uns stehen müssen. Mit dem ersten Angriff kassieren wir das 0:1, nach einem Abwehrfehler das 0:2. In den ersten 25 Minuten der zweiten Halbzeit waren wir am Drücker und Saartal kam nicht mehr hinten raus. Doch nach einem weiteren individuellen Fehler, der zum Elfmeter führte, war es dann vorbei. Es war eine unnötige Niederlage“, befand Ruwertals Trainer Bastian Jung.