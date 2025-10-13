3:2-Erfolg nach Last-Minute-Treffer – "Verdammt hartes Stück Arbeit"

Der FC Sulingen hat am 10. Spieltag der Bezirksliga 1 Hannover ein packendes Heimspiel gegen den SV Germania Helstorf mit 3:2 gewonnen und damit den zweiten Sieg in Folge eingefahren. In einer intensiven Partie brachte Josia Krüger die Gastgeber mit einem späten Treffer in der 90. Minute endgültig auf die Siegerstraße.

Trainer Stefan Rosenthal sprach anschließend von „einem hart erkämpften Sieg“. Seine Mannschaft habe sich den Dreier „in einem verdammt schwierigen Spiel“ erarbeitet – und gleichzeitig räumte er ein: „Der Sieg war am Ende auch ein Stück weit glücklich, weil Helstorf ein richtig gutes Auswärtsspiel gemacht hat.“

Nach einer umstrittenen Szene glich Jonas Lengauer in der 24. Minute aus. „Ein kurioses Tor – der Keeper hatte den Ball eigentlich schon, dann fällt er Jonas auf den Kopf und ist drin. Kein Foul, aber sehr unorthodox,“ beschrieb Rosenthal die Situation. Kurz vor der Pause vergab Dennis Könker aus drei Metern die mögliche Führung – „schwerer, den nicht zu machen,“ so der Coach.

Sulingen erwischte keinen guten Start. Schon nach 14 Minuten brachte Nico Kiedrowski die Gäste in Führung. „Die ersten 20 Minuten gingen klar an Helstorf, wir waren noch in der Kabine, ohne Zweikampfverhalten, ohne Laufbereitschaft – saft- und kraftlos,“ ärgerte sich Rosenthal. Doch sein Team kämpfte sich zurück.

Nach Wiederbeginn startete Sulingen furios: Maurice Krüger zog nach innen und traf mit seinem starken linken Fuß ins kurze Eck – 2:1 (48.). Doch nur elf Minuten später glich Helstorfs Spielmacher Mika Pich mit einem sehenswerten Distanzschuss aus. „Ein sehr trockener, platzierter Schuss – links unten, tolles Tor,“ lobte Rosenthal.

Späte Entscheidung per Strafstoß

Die Schlussphase hatte es in sich. Helstorf war nach dem Ausgleich das gefährlichere Team, traf sogar den Pfosten. Rosenthal gab zu: „Da hatten wir Glück. Helstorf war in dieser Phase einfach griffiger, zweikampfstärker, wacher.“

In der 90. Minute dann die entscheidende Szene: Nach einem Foul im Strafraum zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. „Ein überflüssiges Foul, das uns am Ende den Sieg beschert hat,“ sagte Rosenthal. Maurice Krüger verwandelte sicher und schnürte damit seinen Doppelpack.

„Das war ein facettenreiches Spiel, mit allem, was Fußball ausmacht – Rückschläge, Emotionen, ein später Sieg. Am Ende haben wir uns über die Leidenschaft belohnt,“ fasste Rosenthal zusammen.

Mit nun 15 Punkten verbessert sich der FC Sulingen auf Rang acht der Tabelle und ist damit endgültig im gesicherten Mittelfeld angekommen. Für Aufsteiger Germania Helstorf bleibt trotz der Niederlage der Respekt: Die Elf von Trainer Matthias Maszke bot eine starke Vorstellung und zeigte erneut, warum sie in dieser Liga längst angekommen ist.

Rosenthal aber blickt schon nach vorne: „Wir haben zwei enge Spiele hinter uns, beide mit Leidenschaft gewonnen. Jetzt gilt’s, das zu bestätigen – und endlich mal über 90 Minuten konstant zu bleiben.“

FC Sulingen – SV Germania Helstorf 1923 3:2

FC Sulingen: Thorben Klöcker, Dennis Könker, Jarno Kastens, Hugo Noske, Maurice Krüger, Christian Zerfowski, Alper Yildirim, Marek Schacht, Bennet Grunert, Bennet Könker, Jonas Lengauer - Trainer: Stefan Rosenthal

SV Germania Helstorf 1923: Kai-Jan Machulla, Sascha Bremer, Tom Polke, Mika Pich, Frederik Wiese, Max Gerns, Nico Kiedrowski, Justin Wiechens, Thorben Neugebauer, Lukas Bertram, Moritz Blanke - Trainer: Matthias Maszke

Tore: 0:1 Nico Kiedrowski (14.), 1:1 Jonas Lengauer (24.), 2:1 Josia Krüger (48.), 2:2 Mika Pich (59.), 3:2 Josia Krüger (90.)