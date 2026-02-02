3:2-Erfolg einen Tag nach Magdeburg-Sieg

– Foto: Imago Images, Robert Gertzen

Hannover 96 hat das Testspiel gegen den Regionalligisten Kickers Emden mit 3:2 gewonnen. Einen Tag nach dem Liga-Auswärtssieg in Magdeburg nutzte Cheftrainer Christian Titz die Partie, um Spielern Einsatzzeit zu geben, die zuvor wenige oder gar keine Minuten gesammelt hatten. Nach einem intensiven Spielverlauf mit frühen Toren in beiden Halbzeiten behielten die Roten knapp die Oberhand.

Die Antwort der Kickers folgte prompt. Ayukayoh Mengot tauchte nach einem schnellen Angriff frei vor Leo Weinkauf auf und traf trotz Keeperkontakt zum 1:1-Ausgleich (12.). Hannover ließ sich davon nicht beeindrucken und stellte wenig später erneut auf Führung. Nach hohem Pressing von William Kokolo verlor Göttlicher den Ball am Strafraumrand, der Franzose nutzte die Situation konsequent und erzielte das 2:1 (17.).

Gegen die Gäste aus Emden, bei denen mit Felix Göttlicher ein ehemaliger 96-Spieler in der Startelf stand, erwischte Hannover einen schwungvollen Auftakt. Über die rechte Seite setzte sich Bastian Allgeier durch und legte überlegt für Håvard Nielsen ab, der aus kurzer Distanz zur frühen Führung traf (8.).

In der Folge entwickelte sich eine ausgeglichene Phase ohne zwingende Torchancen, sodass es mit der knappen Führung für 96 in die Pause ging.

Okon trifft, Weinkauf hält Elfmeter

Auch nach dem Seitenwechsel schlug Hannover früh zu. Nach einer Ecke von Franz Roggow stieg Ime Okon am höchsten und köpfte zum 3:1 ein (50.). Emden zeigte jedoch Moral und kam nach einem weiteren Standard zurück ins Spiel. Marten Schmidt verlängerte eine Ecke am kurzen Pfosten und verkürzte auf 3:2 (78.).

Kurz darauf bot sich den Gästen sogar die große Chance zum Ausgleich. Nach einem Foul im Strafraum entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter. Tido Steffens scheiterte jedoch mit seinem Versuch an Weinkauf, der den Vorsprung festhielt (83.). Weitere gefährliche Aktionen blieben aus, sodass Hannover den Sieg über die Zeit brachte.

Cheftrainer Christian Titz ordnete die Partie anschließend sachlich ein. Für sein Team sei es ein guter Test gewesen, da viele Spieler über 90 Minuten Spielpraxis sammeln konnten, insbesondere auch junge Akteure. Zudem hätten zuletzt angeschlagene oder verletzte Spieler wieder Minuten bekommen. Der Gegner sei griffig gewesen, an manchen Stellen hätte man das Ergebnis noch ausbauen können. Insgesamt bewertete Titz den Auftritt jedoch positiv.

Mit dem Testspielerfolg beschließt Hannover 96 ein intensives Wochenende und richtet den Fokus nun wieder vollständig auf den Ligabetrieb.