3:2-Erfolg der Heidenheimer Traditionsmannschaft in Gerstetten

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Die Traditionsmannschaft des 1. FC Heidenheim hat das Freundschaftsspiel beim VfL Gerstetten aus der Kreisliga A3 Ostwürttemberg mit 3:2 gewonnen. Anlass der Partie war das 125-jährige Vereinsjubiläum des VfL, zu dem mehr als 500 Zuschauer kamen. Beide Mannschaften lieferten sich über weite Strecken eine umkämpfte Begegnung.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase ging der gastgebende VfL Gerstetten in der 38. Minute mit 1:0 in Führung. Kurz vor der Pause gelang dem FCH jedoch der Ausgleich. Kapitän Marc Schnatterer verwandelte in der 44. Spielminute einen Handelfmeter sicher zum 1:1. Mit diesem Ergebnis ging es in die Halbzeit.

Auch im zweiten Durchgang hielt die junge Mannschaft des VfL Gerstetten, die in der Relegation nur knapp am Aufstieg in die Bezirksliga Ostwürttemberg gescheitert war, gut dagegen. In der 75. Minute nutzte Gerstetten einen langen Ball, der durch die Heidenheimer Hintermannschaft gerutscht war, und ging erneut in Führung.