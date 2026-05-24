32. Elfmeterturnier in Arnach von pm · Heute, 09:08 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Arnach

In diesem Jahr wird in Arnach (bei Bad Wurzach) das 32. Elfmeterturnier durchgeführt. Das Turnier findet am Sonntag, dem 28. Juni 2026 ab 11 Uhr auf dem Sportgelände in Arnach statt.











Egal ob Profi oder Hobbykicker, alle können mitmachen. Selbstverständlich können auch Damen mit von der Partie sein. Die Finalisten werden in Gruppen (je nach Teilnehmerzahl in Vor-, Zwischen- und Endrunde) ermittelt. Damenmannschaften werden gesondert gewertet. Jede Mannschaft darf mit 5 oder 6 Spielern/Spielerinnen antreten, wobei eine(r) der Torwart ist. Durchgeführt wird jedes Spiel wie beim “richtigen” Elfmeterschießen: Die Spieler schießen abwechselnd jeweils einen Elfmeter. In den Finalspielen wird bei Unentschieden so lange weiter geschossen, bis der Sieger ermittelt ist. Es gibt wieder für alle teilnehmenden Mannschaften tolle Preise.



Während des Turniers ist für das leibliche Wohl natürlich wieder bestens gesorgt. Zum Start des Turniers findet ab 10 Uhr ein Frühschoppen statt. Turnierbeginn ist um 11 Uhr. Die Startgebühr beträgt pro Mannschaft 30,- Euro. Veranstalter ist der Förderverein Sportjugend Arnach e.V.

Die Online-Anmeldung ist unter www.sv-arnach.de/elfmeterturnier möglich.