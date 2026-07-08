310 Kilometer mit dem Rad: Kreisligateam fährt Ligakonkurrenten für Spenden ab

Juri Gölitz (li.) und Marius Sturm (re.) sind alle Gegner mit dem Fahrrad abgeradelt. – Foto: Privat

Beim SC Weßling fand vergangene Woche eine Spendenaktion der besonderen Art statt. Neu-Coach Manuel Bönsch hatte in der Mannschaft den Wunsch geäußert, eine „Veo-Kamera“ anschaffen zu wollen, um die Spiele der Mannschaft zu filmen und zu analysieren. Diese kostet auf dem Markt rund 1.500 Euro. Geld, das der Verein so natürlich nicht mal eben hat. Und so entstand eine kreative Idee, das Geld zu sammeln.

So radelten zwei Spieler mit reiner Muskelkraft alle Vereine der Kreisliga 1 Zugspitze ab, in der der SC Weßling für die neue Saison eingeteilt wurde. Sie starteten um 5:00 Uhr in der Früh und kehrten um 22 Uhr wieder nach Weßling zurück. 310 Kilometer hatten Juri Gölitz, der zugleich Initiator der Spendenaktion war, und sein Teamkollege Marius Sturmdanach auf dem Tacho stehen. An jedem der 14 Vereinsheime fotografierten die beiden das Heim der künftigen Konkurrenten. In den letzten zwei Spielzeiten kickte der SC Weßling in der Kreisliga 2 Zugspitze.