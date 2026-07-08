310 Kilometer mit dem Rad: Kreisligateam fährt Ligakonkurrenten für Spenden ab

Kuriose Spendenaktion: Der SC Weßling klappert mit dem Rad seine 14 Kreisliga-Gegner ab, um Spenden zu sammeln. Und hat damit Erfolg.
Beim SC Weßling fand vergangene Woche eine Spendenaktion der besonderen Art statt. Neu-Coach Manuel Bönsch hatte in der Mannschaft den Wunsch geäußert, eine „Veo-Kamera“ anschaffen zu wollen, um die Spiele der Mannschaft zu filmen und zu analysieren. Diese kostet auf dem Markt rund 1.500 Euro. Geld, das der Verein so natürlich nicht mal eben hat. Und so entstand eine kreative Idee, das Geld zu sammeln.
So radelten zwei Spieler mit reiner Muskelkraft alle Vereine der Kreisliga 1 Zugspitze ab, in der der SC Weßling für die neue Saison eingeteilt wurde. Sie starteten um 5:00 Uhr in der Früh und kehrten um 22 Uhr wieder nach Weßling zurück. 310 Kilometer hatten Juri Gölitz, der zugleich Initiator der Spendenaktion war, und sein Teamkollege Marius Sturmdanach auf dem Tacho stehen. An jedem der 14 Vereinsheime fotografierten die beiden das Heim der künftigen Konkurrenten. In den letzten zwei Spielzeiten kickte der SC Weßling in der Kreisliga 2 Zugspitze.
Die Fotos wurden im Laufe des Tages dann über Instagram und den WhatsApp-Kanal geteilt, der Fans und Interessierte sonst über die Spiele des SC Weßling informiert. Ein weiterer Mitspieler ergänzte Angaben zur Entfernung zum eigenen Vereinsheim, aktuellen Fahrdaten der Fahrradfahrer und eventuellen Spielergebnissen aus der Vergangenheit.
Über den Kanal meldeten sich dann auch die Spender, die via PayPal oder klassisch auf das Konto der Mannschaft überweisen konnten. „Die Reaktionen waren durchweg positiv. Viele haben gespendet, uns geschrieben: ‚Coole Aktion, viel Spaß euch‘. Andere Vereine haben das teilweise auf Instagram gepostet“, berichtet Gölitz gegenüber Fussball Vorort/FuPa Oberbayern.
Am Ende ihrer Tour empfingen Mitspieler, Helfer und Betreuer die beiden am Weßlinger Vereinsheim. Gölitz’ Fazit der Aktion? „Es hat extrem Spaß gemacht. Ich fahre solche Strecken öfter, aber von der Distanz her war es das weiteste. Und es hat sich gelohnt!“ Rund 1.500 Euro sammelte der SCW mit dieser Aktion. Damit dürfte der Sportkamera von Veo nichts mehr im Wege stehen.