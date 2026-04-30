3:1! Walkertshofen lässt Aiglsbach im Pokalfinale abblitzen Vor 497 Zusehern behalten die Brandl-Mannen gegen ihren Nachbarn die Oberhand von Thomas Seidl · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

Der FC Walkertshofen ist neuer Toto-Pokalsieger des Fußballkreis West – Foto: M. Kirchberger

Der FC Walkertshofen ist neuer Toto-Pokalsieger des Fußballkreis West. Im Derby gegen den Liga- und Landkreisrivalen TV Aiglsbach behielten Küfner, Rußwurm & Co. dank eines couragierten Auftritts nicht unverdient mit 3:1 (0:0) die Oberhand. Der Gewinner darf nun an der 1. Hauptrunde des BFV-Totopokals teilnehmen und sich zudem über eine stattliche Siegprämie von 1.000 Euro freuen.

Die 497 zahlenden Zuschauer sahen eine umkämpfte erste Hälfe, in der bei beide Teams verbissen zur Sache gingen. Höhepunkte blieben aber Mangelware, zumal in vielen Aktionen die notwendige Präzision fehlte. Walkertshofen hatte ein paar gute Ansätze, außer der einen oder anderen Halbchance sprang aber nichts wirklich Nennenswertes heraus. Gefährlicher waren die Gäste, die zwei gute Möglichkeiten verbuchten. Torjäger Manfred Gröber kam aus zwölf Metern zum Abschluss, seinen zu zentralen Abschluss konnte FCW-Schlussmann Michael Wehdanner aber entschärfen (16.). Kurz vor dem Seitenwechsel fast das 0:1: Eine Flanke von Paul Helten köpfte Markus Schmidt aus sechs Metern an die Lattenoberkante.



