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3:1! Walkertshofen lässt Aiglsbach im Pokalfinale abblitzen
Vor 497 Zusehern behalten die Brandl-Mannen gegen ihren Nachbarn die Oberhand
von Thomas Seidl · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser
Der FC Walkertshofen ist neuer Toto-Pokalsieger des Fußballkreis West – Foto: M. Kirchberger
Der FC Walkertshofen ist neuer Toto-Pokalsieger des Fußballkreis West. Im Derby gegen den Liga- und Landkreisrivalen TV Aiglsbach behielten Küfner, Rußwurm & Co. dank eines couragierten Auftritts nicht unverdient mit 3:1 (0:0) die Oberhand. Der Gewinner darf nun an der 1. Hauptrunde des BFV-Totopokals teilnehmen und sich zudem über eine stattliche Siegprämie von 1.000 Euro freuen.
Die 497 zahlenden Zuschauer sahen eine umkämpfte erste Hälfe, in der bei beide Teams verbissen zur Sache gingen. Höhepunkte blieben aber Mangelware, zumal in vielen Aktionen die notwendige Präzision fehlte. Walkertshofen hatte ein paar gute Ansätze, außer der einen oder anderen Halbchance sprang aber nichts wirklich Nennenswertes heraus. Gefährlicher waren die Gäste, die zwei gute Möglichkeiten verbuchten. Torjäger Manfred Gröber kam aus zwölf Metern zum Abschluss, seinen zu zentralen Abschluss konnte FCW-Schlussmann Michael Wehdanner aber entschärfen (16.). Kurz vor dem Seitenwechsel fast das 0:1: Eine Flanke von Paul Helten köpfte Markus Schmidt aus sechs Metern an die Lattenoberkante.
Der zweite Abschnitt begann mit einem Paukenschlag: Felix Maier spielte einen perfekten Schnittstellenpass auf Spielertrainer Christian Brandl, der alleine auf Keeper Stefan Kraus zusteuerte und eiskalt vollstreckte (47.). Noah Maier hätte wenig später nachlegen müssen, schob die Kugel frei vor Kraus jedoch am Kasten vorbei. Auf der Gegenseite jagte Markus Schmidt den Ball aus zehn Metern über den Kasten und ließ die dicke Ausgleichschance liegen. Routinier Sebastian Zettl hatte zunähst mit einem Pfostentreffer Pech, sorgte aber mit einem überlegten Drehschuss eine Viertelstunde vor Schluss für das 2:0. Den Deckel endgültig drauf machte Noah Maier, der eine Rebound humorlos zum 3:0 (78.) versenkte. Aiglsbach zeigte Moral und gab sich nicht geschlagen. Ein fulminanter Distanzschuss von Lukas Reith klatschte an den Querbalken. Kurz vor Ende der überfällige Anschlusstreffer, der aber zu spät kam. Einen Freistoß von Gröber konnte der hervorragende Schlussmann Wehdanner noch abwehren, doch der eingewechselte Daniel Aulbach versenkte den Nachschuss aus kurzer Distanz (89.).