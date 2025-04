3:1 vs. Buchbach: Vilzing feiert Heimsieg & Klassenerhalt

Bereits früh in der Partie legten die Oberbayern vor und setzen die Vilzinger unter Zugzwang. Nach einer Hereingabe in den Strafraum landete der Ball am Arm von Luis Bezjak. Schiedsrichter Marcel Krauß zögerte keine Sekunde und zeigte sofort auf den Punkt. Albano Gashi trat an und verwandelte eiskalt zur Führung für den Dorfclub (8.).

Doch die Gastgeber ließen sich nicht verunsichern und sorgten nur fünf Zeigerumdrehungen später für den Ausgleich. Thomas Haas war es, der sich nach der Hereingabe von Andreas Jünger gut durchsetze, und den Ball ins lange Eck einnickte.

In der 20. Minute dann die wohl spielentscheidende Situation: Manuel Mattera sah nach einem ruppigen Foulspiel an der Mittellinie die glatt rote Karte. Damit waren die Jungs von Trainer Aleksandro Petrovic für mindestens 70 Minuten in Unterzahl - und das machte sich auch bemerkbar. Die Gastgeber liefen in der Folge hoch an, setzen den TSV früh unter Druck und ließen den Gästen kaum Raum zum Atmen.

Es dauerte jedoch bis zur 64. Spielminute, ehe die DJK ihre zahlenmäßigen Vorteil auch nutzen konnten. Nach einer Flanke von Thomas Haas setzte sich Kapitän Paul Grauschopf am langen Fünfmetereck durch und köpfte per Aufsetzer zum 2:1 ein. An der Spieldynamik änderte der Treffer jedoch nichts. Buchbach versuchte weiterhin tief zu stehen, nichts zuzulassen und dann mutig zu kontern.

Das funktionierte auch bis kurz vor Schluss, als Alexis Fambo den Deckel drauf machte. Erneut nach einer Flanke von Thomas Haas, der mit seinen drei Scorern zum Man of the Match avancierte, rauschte der eingewechselte Verteidiger wuchtig und voller Überzeugung in Richtung Fünfmeterraum und erzielte auch das dritte Tor der Partie per Kopf (89.).

Unterm Strich ein verdienter Sieg für die DJK Vilzing, der damit verbunden den Klassenerhalt bedeutet. Aus Sicht des TSV Buchbach jedoch eine bittere Niederlage, denn bis zum Platzverweis war die Partie ein offener Schlagabtausch.

Die Stimmen zum Spiel:

Matthias Graf (Co-Trainer DJK Vilzing): "Das war heute unterm Strich ein absolut verdienter Sieg. Wir haben in der ersteh Halbzeit einige Chancen ausgelassen, haben aber in der zweiten Hälfte geduldig gespielt und verdientermaßen gewonnen."

Georg Hanslmaier (Sportdirektor TSV Buchbach): "Der Vilzing-Sieg ist, so wie das Spiel gelaufen ist, im Endeffekt dann schon verdient. Es war nur schade, dass der Schiedsrichter nach 20 Minuten eingegriffen hat und mit einer Fehlentscheidung den Spielverlauf beeinflusst hat. Mit Elf gegen Zehn bei den Temperaturen wurde es dann einfach schwer für uns. Vilzing war in der Folge schon dominanter, gefährlicher und hat sich einige Chancen erarbeitet. Es wäre zu billig das ganze dann auf den Schiedsrichter zu schieben, wir hatten oftmals Glück mit den Schiedsrichter, heute hatte er vielleicht einen schlechten Tag. Trotzdem ist es dann einfach bitter."