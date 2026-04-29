3:1 - VFL Kloster Oesede gewinnt in Sutthausen

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Andreas LITZE Richter

In der Kreisliga Osnabrück unterlag RW Sutthausen das Nachholspiel gegen den VFL Kloster Oesede am Ende verdient mit 1:3 Toren und hat den Kontakt zu den Spitzenplätzen abreißen lassen.

Die erste Spielhälfte war über weite Strecken ausgeglichen. Die frühe Führung der Gäste durch einen von Julian Bublitz verwandelten Foulelfmeter konnte der Gastgeber Mitte der ersten Hälfte durch Steffen Herrschaft ausgleichen. Dennis Stoffels und Nils Brüggemann sorgten nach eine Stunde Spielzeit für die beruhigende 3:1-Führung. VFL Kloster Oesede sicherte mit dem Erfolg in Sutthausen den zweiten Platz in der aktuellen Tabelle.

Nach einer guten ersten Hälfte gehen wir mit einem leistungsgerechten 1:1 in die Halbzeit. Danach kamen wir nicht mehr richtig in die Zweikämpfe und waren nicht zwingend genug, Kloster nutzte das eiskalt aus. Am Ende müssen wir noch eins machen, aber es sollte nicht mehr sein. Glückwunsch an Kloster," lautet das Statement von Dominik Witte (RW Sutthausen).