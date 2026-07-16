3:1 trotz Personalmangel: Surwold holt Derby-Sieg

Ein unterhaltsames, chancenreiches und intensives Vorbereitungsmatch bekamen die Zuschauer gestern Abend zu sehen. Der SV Surwold (Emslandliga) empfing den SV Blau-Weiß Dörpen (Kreisliga Mitte/Nord Emsland) zu einem klassischen Derby auf Augenhöhe. Am Ende stand ein verdienter 3:1-Erfolg für die Gastgeber auf der Anzeigetafel. Ein Spiel, das trotz der vielen urlaubs- und verletzungsbedingten Ausfälle auf beiden Seiten alles bot, was das Herz eines Fußballbegeisterten höherschlagen lässt: Leidenschaft, taktische Disziplin und den vielversprechenden Auftritt junger Talente.

Wer im Vorfeld einen müden Sommerkick erwartet hatte, wurde schnell eines Besseren belehrt. Beide Trainer mussten vor dem Anpfiff tief in die Trickkiste greifen, da die Kaderlisten erheblich ausgedünnt waren. Bei beiden Mannschaften fehlten in etwa gleich viele gestandene Stammkräfte. Doch diese personelle Not öffnete gleichzeitig die Tür für die nächste Generation, die ihre Chance auf dem Platz eindrucksvoll zu nutzen wusste und so für ein hochinteressantes Spiel für viele Akteure sorgte.

Von Beginn an entwickelte sich eine Partie mit offenem Visier. Surwold agierte im Mittelfeld extrem präsent, eroberte im Zentrum viele wichtige Bälle und suchte danach direkt die Kombination in Richtung der Spitzen. Dörpen hielt spielerisch dagegen und lief die Räume geschickt zu, tat sich im Spielaufbau nach vorne jedoch sichtlich schwer. Die Pässe in die Spitze fanden selten den gewünschten Abnehmer. Kurz vor dem Pausenpfiff hatte Dörpen dennoch den Führungstreffer vor Augen, als Steffen Zeppenfeld und Jona Wiebeziek gleich zweimal eine hochkarätige Chance für die Gäste liegen ließen. Da in diesen Szenen die letzte Kaltschnäuzigkeit fehlte, ging es folgerichtig mit einem torlosen Remis in die Kabinen.

Furiose Minuten nach dem Seitenwechsel

Nach dem Wiederanpfiff schaltete Surwold sofort auf Vollgas um. Wenige Minuten waren in Durchgang zwei gespielt, da zappelte das Leder bereits im Netz. Henrik Weseler zog trocken ab, der Ball klatschte lautstark gegen den Pfosten und trudelte von dort zur 1:0-Führung über die Linie. Dieser Wirkungstreffer gab den Hausherren spürbar Rückenwind. Fast im direkten Gegenzug netzte Leon Korten zum vermeintlichen 2:0 ein, doch der Unparteiische entschied hauchzart auf Abseits und verweigerte dem Treffer innerhalb derselben Minute die Anerkennung.

Dörpen versuchte zu antworten, doch mit fortlaufender Spieldauer machte sich der Klassenunterschied bemerkbar. Surwold wirkte trotz der vielen Ausfälle als die reifere, eingespieltere Einheit. In der 62. Minute belohnte der eingewechselte Toni Stahl die anhaltenden Offensivbemühungen und erhöhte eiskalt auf 2:0.

Physischer Showdown und die Stunde der Jugend

In der Schlussphase entwickelte sich das Derby zu einem extrem körperlichen und intensiven Schlagabtausch, der für die Zuschauer ein echter Genuss war. Beide Teams schenkten sich nichts und kämpferisch ging es richtig zur Sache. Inmitten dieser intensiven Phase schlug die Stunde der Nachwuchsspieler.

Ein Name stach dabei besonders heraus: Ben Schute. Der vielversprechende Youngster spielte zuvor fest im erfolgreichen Team der JSG Nordhümmling A1 (Spielgemeinschaft aus SV Surwold, SV Esterwegen und DJK Bockhorst) in der Kreisliga, wo er regelmäßig für Furore gesorgt hatte. Gestern wirbelte er nun erstmals die Dörpener Hintermannschaft im Herrenbereich gehörig durcheinander. In der 84. Minute krönte er seine starke Leistung mit einer maßgeschneiderten Vorarbeit auf Serhat Özdamar, der zum vorentscheidenden 3:0 einnetzte. Dass Dörpen kurz vor dem Abpfiff durch Adrian Weizel nach einer kleinen Unachtsamkeit in der Surwolder Abwehr noch den Ehrentreffer zum 3:1-Endstand markierte, war am Ende nur noch Ergebniskosmetik.

Das ehrliche Fazit der Trainer

Dörpens Coach Markus Borchers brachte das Dilemma nach dem Schlusspfiff gewohnt sachlich auf den Punkt: „In der ersten Halbzeit haben wir es gut gemacht und unser Spiel aufziehen können - leider gibt der dünne Kader derzeit keine adäquate Lösung von der Bank her, sodass wir mit Spielern aus der zweiten Mannschaft aufstocken müssen. Das sieht man dann in der Qualität.“

Unter dem Strich war es für die Zuschauer ein rundum gelungener, packender und hochinteressanter Testkick. Beide Mannschaften wissen nun genau, an welchen Stellschrauben bis zum scharfen Pflichtspielstart noch gedreht werden muss. Der Jugend gehört die Zukunft – das hat dieses Derby eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Ausblick auf das nächste Spiel: Für den SV Surwold steht der nächste Härtetest bereits vor der Tür: Am kommenden Samstag, den 18. Juli 2026, empfancies die Mannschaft zu Hause den SV Neubörger. Anstoß der Partie ist um 11:00 Uhr morgens auf dem Sportgelände in Surwold.