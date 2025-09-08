31 Tore am Wochenende: Wilder Bezirksliga-Spieltag in Ostwürttemberg

Der 4. Spieltag der Bezirksliga Donau/Iller bot reichlich Spannung und Tore. Der SV Jungingen setzte sich klar gegen SW Donau durch, während der SV Offenhausen und der SV Westerheim sich in einem dramatischen Duell die Punkte teilten. FV Asch-Sonderbuch feierte einen knappen Heimsieg gegen den SV Eggingen, der TSV Langenau triumphierte im Aufsteigerduell gegen den FC Burlafingen. Hüttisheim stemmte sich lange gegen die TSG Ehingen, musste am Ende aber doch eine bittere Niederlage hinnehmen.



Der SV Jungingen gewann souverän mit 4:1 gegen SW Donau und setzte damit ein klares Ausrufezeichen. Lukas Neth avancierte mit gleich vier Treffern in der 10., 46., 65. und 84. Minute zum überragenden Akteur des Spiels und entschied die Partie fast im Alleingang. Zwar kam SW Donau durch Yannick Bischoff in der 36. Minute zum zwischenzeitlichen Ausgleich, doch Jungingen behielt die Kontrolle. Mit nun sieben Punkten bleibt der SV im oberen Tabellendrittel, während Donau mit nur drei Zählern weiter im Tabellenkeller steckt.



Ein packendes Duell lieferten sich der SV Offenhausen und der SV Westerheim, das erst in der Schlussphase seine dramatische Wendung nahm. Jasmin Busatlic brachte die Gastgeber kurz vor der Pause in Führung, ehe Thorsten Rieck in der 84. Minute per Elfmeter ausglich. In der Nachspielzeit traf Pavle Grgic in der 90. Minute zur vermeintlichen Entscheidung, doch fast im Gegenzug sorgte Rieck mit seinem zweiten Treffer ebenfalls in der 90. Minute für das gerechte Remis. Beide Mannschaften stehen nun mit acht Punkten im oberen Tabellendrittel.



Der FV Asch-Sonderbuch blieb im heimischen Stadion erfolgreich und bezwang den SV Eggingen knapp mit 2:1. Jonas Kirsamer eröffnete bereits in der 7. Minute, ehe Florian Schmeißer nach 51 Minuten erhöhte. Der Anschlusstreffer durch Joel Schmitt in der 82. Minute sorgte noch einmal für Spannung, doch Asch-Sonderbuch brachte den Vorsprung über die Zeit. Damit festigt der FV Rang zwei, während Eggingen mit drei Punkten im unteren Tabellendrittel verharrt.



Der TSV Langenau entschied das Aufsteigerduell gegen den FC Burlafingen verdient für sich. Florian Ufschlag brachte sein Team bereits in der 9. Minute in Führung, ehe Christian Sauter in der 57. Minute per Strafstoß erhöhte. Im direkten Gegenzug verkürzte Mirko Ehret in der 58. Minute, doch Fatih Soyyigit machte in der 81. Minute alles klar. Langenau klettert mit sechs Punkten ins Mittelfeld, während Burlafingen mit vier Zählern im unteren Drittel bleibt. Timo Bemsel scheiterte zudem in der 42. Minute mit einem Elfmeter am Gästetorhüter.



Ein turbulentes Spiel erlebten die Zuschauer in Hüttisheim. Schon in der ersten Minute ging die TSG Ehingen durch Dimitrios Daskalidis in Führung, ehe der Aufsteiger nach der Roten Karte gegen Pascal Rieg in der 32. Minute lange in Unterzahl agieren musste. Dennoch glich Adrian Micanovic nach 33 Minuten aus, doch Mario Carriero (47.) und Dominik Pikneev (62.) stellten die Weichen für Ehingen. Der späte Treffer von Marco Hahn in der Nachspielzeit änderte nichts mehr am Auswärtssieg. Zudem musste Erik Turlykashev in der 85. Minute nach Gelb-Rot vom Platz.



Türkgücü Ulm ließ im Heimspiel gegen den TSV Kettershausen-Bebenhausen nichts anbrennen und feierte einen klaren Sieg. Eronis Dinaj brachte die Hausherren in der 37. Minute auf Kurs, ehe Mateusz Jakubowski in der 66. Minute nachlegte. Alexander Seidel sorgte zwar in der 74. Minute für den Anschluss, doch Fatajo Ousman (88.) und erneut Dinaj in der Nachspielzeit machten den Deckel drauf. Mit sieben Punkten bleibt Türkgücü oben dran, Kettershausen-Bebenhausen hingegen weiter ohne Zähler am Tabellenende.



Die SGM Aufheim Holzschwang behielt auch im Heimspiel gegen den TSV Blaustein die Oberhand. Leon Dietz brachte die Gastgeber in der 18. Minute in Führung, ehe Daniel Stumpp in der 82. Minute mit einem Foulelfmeter scheiterte. Erst in der Nachspielzeit sorgte Jan Krumpschmid in der 90.+6 Minute per Strafstoß für die endgültige Entscheidung. Mit diesem Dreier steht Aufheim Holzschwang bei sieben Punkten, während Blaustein weiter auf den ersten Saisonsieg wartet.



Spitzenreiter SG Öpfingen untermauerte eindrucksvoll seine Tabellenführung mit einem klaren 6:1 gegen die SGM Senden-Ay. Gabriel Koch (12.) und Jonas Herde (18.) stellten früh die Weichen, Robin Stoß erhöhte in der 34. Minute per Elfmeter und legte in der 48. Minute nach. Silas Eberle traf nach 66 Minuten, ehe Samuel Haas in der 67. Minute den Ehrentreffer für die Gäste erzielte. Den Schlusspunkt setzte Marcel Siegler in der 86. Minute. Mit zehn Punkten bleibt Öpfingen souverän an der Spitze, während Senden-Ay mit drei Zählern im Tabellenkeller steckt.

