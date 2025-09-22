Doppelpacker Aron Weber (Nr. 11) trotz Elferfehlschuss Mann des Spiels. – Foto: S. Hecken

3:1! TBM feiert ersten Dreier – Weber mit Doppelpack Vereinsnachricht Verlinkte Inhalte Kreisklasse 4 SV Pullach II Turnerbund

Nach einer starken Steigerung, in der zweiten Halbzeit gegen die Zweite vom SV Pullach und dem Doppelpack von Aron Weber, holt der TBM die ersten Saisonpunkte.

Die erste Viertelstunde tasten sich beide Teams ab und dann startet in der 18. Minute Luis Paffenholz allein auf Pullachs Keeper durch, scheitert aber daran ihn zu um dribbeln. Nach einer halben Stunde nutzen die Gäste eine Unachtsamkeit in der Abwehr und Dominic Gavazos erzielt die Gästeführung. Die Heimelf legt kurz vor der Pause nach. Zuerst setzt Weber seinen Kopfball nach dem Eckball weit drüber. In der Nachspielzeit setzt sich Anton Beckenbauer auf Außen durch und seine scharfe Flanke in die Mitte wird vom Pullacher Benjamin Ljevakovic unglücklich ins eigene Tor abgefälscht. Nach dem Seitenwechsel geht es Schlag auf Schlag. Weber netzt nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff zur Heimelfführung ein und trifft eine Minute später nur den Außenposten. Der eingewechselte Fabian Steinmüller verpasst die dicke Chance, nach starkem Dribbling, allein vor Keeper Gustav Albrecht nachzulegen. Dieser wehrt sein Schuss glänzend ab. Dann ist in der 56. Minute wieder Beckenbauer auf Außen durch und seinen Querpass verpasst in der Mitte Luis Paffenholz, der von seinem Bewacher stark bedrängt wird und einige forderten sogar Elfmeter.