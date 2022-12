Torjäger Ilhami-Ediz Medineli (Rot) überlistet zwei Weidener und ist auf dem Weg zum zwischenzeitlichen 2:0 für den ASV Cham. – Foto: Simon Tschannerl

3:1 – Stürmische erste Hälfte ebnet Cham den Weg Bayernliga Nord: Ein Aufbäumen nach der Pause bleibt ohne Ertrag aus Sicht der SpVgg SV Weiden

Eine auf den ersten Blick klare Angelegenheit entwickelte sich im Nachholspiel zwischen dem ASV Cham und der SpVgg SV Weiden auf dem Chamer Kunstrasenplatz. Mit 3:1 (3:0) setzten sich die vom Ex-Weidener Faruk Maloku trainierten Gastgeber durch und verabschieden sich mit positiven Gefühlen in die Winterpause. Der zweite Blick verrät: Personell angezählte „Wasserwerkler“ bewiesen Moral, bäumten sich nach dem Seitentausch auf – nur fehlte ihnen hier das nötige Spiel- und Abschlussglück.



Der ASV gab sofort den Ton an und setzte Weiden gehörig unter Druck. Erst war Simon Haimerl zweimal glücklos im Torabschluss, ehe der frei vorm Tor postierte Andreas Kalteis aus der Nahdistanz dann doch die frühe Chamer Führung besorgte (8.). In dieser Schlagzahl ging es weiter. Ilhami-Ediz Medineli (19.) und Felix Voigt (28.) legten beinahe das 2:0 nach. Gegen Zweiteren parierte SpVgg-Tormann Lukas Kycek per Fuß herausragend. Zwischendrin vergab Erol Özbay (25.) Weidens einzige wirklich nennenswerte Möglichkeit der ersten Halbzeit. Hier zeichnete sich Kyceks Torwart-Gegenüber Julio Peutler aus. Insgesamt agierten die Gäste aber viel zu passiv – wofür sie schlussendlich bestraft wurden. So stellten Medineli (32./nach Sololauf) und Kapitän Marco Pfab (33./Doppelpass mit Kalteis) mit einem Doppelschlag die Weichen auf Sieg Cham. Zur Pause schien die Partie so gut wie entschieden.



Doch Halt: Rüdiger Fuhrmanns Weidener, die der Heimelf bis hierhin wenig entgegenzusetzen hatten, bewiesen immerhin Moralstärke und bäumten sich nach der Pause auf. Wobei Cham – mit der klaren Führung im Rücken – einen Gang herunterfuhr, nun selbst zu passiv war und in den Verwaltungsmodus schaltete. Trotz aller Bemühungen gelang der SpVgg lange nicht das erste von mindestens drei benötigten Tore. Erst der zwischen den Halbzeiten eingewechselte Josef Rodler verlängerte in der 83. Minute einen Freistoß mit dem Kopf zum 3:1. Zu mehr wollte es für Weiden jedoch nicht mehr reichen. Man steckt als Tabellen-17. (15 Punkte) nach wir vor tief im Abstiegssumpf, während sich der ASV Cham (9., 27) ein beruhigendes Polster auf die Gefahrenzone schafft. Ab in die Winterpause!