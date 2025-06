3:1 – Solingen-Wald 03 macht Riesenschritt in der Aufstiegs-Relegation

Jubeltraube, Feuerwerkskörper und ausgelassene Stimmung: Nach dem 3:1-Sieg der 1. Spvg Solingen-Wald 03 gegen die SpVgg Sterkrade 06/07 durfte man fast schon meinen, dass der Aufstieg bejubelt wurde, doch einen letzten Schritt müssen die Klingenstädter noch gegen den VfL Tönisberg gehen. Für Sterkrade sind die Landesligahoffnung in weite Ferne gerückt. Auch bei einem Sieg gegen Tönisberg am kommenden Sonntag, bräuchte es reichlich Schützenhilfe.

Sterkrade ging die Partie aus einer kompakten Defensive an, nach Ballgewinn sollte es vertikal in die entgegengesetzte Richtung gehen. Das Spiel bestimmten jedoch die Gastgeber aus Solingen. Über lange Ballstafetten versuchten die Klingenstädter nach Lücken im gegnerischen Abwehrverbund zu sorgen. Lange Zeit isolierten sich die beiden Spielansätze.

Der erste Aufreger dann nach einer knappen Viertelstunde. Nach einem langen Ball von Marco Cirillo in den Lauf vom häufig gesuchten Edin Sehic, spitzelte dieser die Kugel kurz vor Keeper Thomas Bach vorbei und ging daraufhin zu Boden. Ein Kontakt fand zweifellos statt, für Schiedsrichter Marc Waldbach reichte dieser aber nicht für einen Strafstoß (14.).

Die Protagonisten standen auch für die größte Chance der ersten Hälfte im Mittelpunkt. Nach einer Hereingabe auf den zweiten Pfosten, köpfte Marco Cirillo den Ball ins Zentrum auf Sehic, der seinen Fuß nicht ordentlich für einen Abschluss dahinter bekam, Bach war zur Stelle (27.). Abgesehen von der gelegentlichen Halbchance hatte die erste Hälfte keine weiteren nennenswerten Strafraumszenen zu bieten.

Der Knoten löst sich

Nach dem Seitenwechsel zunächst auch das gleich Spiel: Sterkrade zog sich wieder zurück und hoffte die Null zu halten, ernsthafte Kontergelegenheiten hielten sich weiterhin in Grenzen. Und allmählich sollten sich die Spielvorteile der Hausherren auch in handfeste Gelegenheiten übersetzen. Marco Cirillo kam etwas glücklich im Strafraum an den Ball und versuchte den Keeper zu überchippen, doch blieb hängen. Im zweiten Versuch legte er ab auf seinen Bruder Gianluca, dessen Treffer von einem Sterkrader Gegenspieler auf der Linie verhindert wurde (53.).

Zwar versuchte das Publikum die Gastgeber infolgedessen nach vorne zu peitschen, doch 03 blieb weiterhin geduldig. Und erst mit der Hereinnahme von Giovanni Spinella sollte das Pendel endgültig auf die Seite der Solinger schwingen. Nach einer zielstrebigen Kombination in Richtung des 06/07-Sechzehners kam der Joker völlig freistehend zum Abschluss und überwand Bach mit etwas Dusel zur Führung (67.).

Sterkrade musste nun allmählich mehr investieren, was naturgemäß weitere Räume für Solingen eröffnete. Sehic ließ seinen Gegenspieler mit einem Haken stehen und fand Spinella, der auch für seinen zweiten Treffer einnetzte (78.). Der aktive Sehic belohnte sich kurz vor Abschluss der regulären Spielzeit auch noch selbst. Nach einem Sprint über den halben Platz wurde ihm das Spielgerät in den Lauf gelegt, der Kroate tunnelte Bach cool zum 3:0 (88.). Immerhin einmal durfte sich aber auch noch die Gäste in die Torschützenlisten eintragen. Keeper Eric Klaas konnte einen eigentlich ungefährlichen Ball nicht festhalten, Robin Papert spritzte dazwischen und verkürzte auf 1:3 (90.+2).

"Wenn du gegen so eine Mannschaft ins offene Messer läufst..."

Kurz darauf war aber schon Schluss. Solingen-Wald setzt sich insgesamt verdient durch. Der Spielansatz von 06/07 wurde schlussendlich nicht belohnt: "Wir wussten, was uns hier erwartet, dass wir wenig Ballbesitz bekommen, das war ja auch der Plan", sagte Sterkrade-Coach Lars Mühlbauer. "Wir haben lange gut dagegengehalten, in der ersten Halbzeit gab es eine Torchance."

Ob der geballten Offensivpower der Hausherren wollte er sich auch keinesfalls auf einen Schlagabtausch einlassen: "Wenn du gegen so eine Mannschaft ins offene Messer läufst, kriegst du eine richtige Packung. Nadelstiche haben wir zu wenig gesetzt, weil wir auch nicht mutig genug waren. Wir haben zu schnell den Ball verloren."