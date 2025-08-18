3:1 Sieg zum Auftakt

Die Sportfreunde Donnstetten durften die Zweitvertretung der TSG Upfingen auf dem Wachter begrüßen. Von Beginn an entwickelte sich eine umkämpfte Partie, in der die Gäste früh in Führung gingen. Anschließend versuchte man immer wieder ins letzte Drittel vorzustoßen, doch das dicht gestaffelte Mittelfeld der Gäste ließ zunächst kaum Räume zu.

Kurz vor der Halbzeit dann der verdiente Ausgleich: Nach einer präzisen Hereingabe von Jonas Wack aus dem Halbfeld stieg Pascal Hummel am höchsten und köpfte wuchtig ins kurze Eck zum 1:1.