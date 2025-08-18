3:1 Sieg zum Auftakt

Die Sportfreunde Donnstetten durften die Zweitvertretung der TSG Upfingen auf dem Wachter begrüßen. Von Beginn an entwickelte sich eine umkämpfte Partie, in der die Gäste früh in Führung gingen. Anschließend versuchte man immer wieder ins letzte Drittel vorzustoßen, doch das dicht gestaffelte Mittelfeld der Gäste ließ zunächst kaum Räume zu.
Kurz vor der Halbzeit dann der verdiente Ausgleich: Nach einer präzisen Hereingabe von Jonas Wack aus dem Halbfeld stieg Pascal Hummel am höchsten und köpfte wuchtig ins kurze Eck zum 1:1.
Nach der Pause zeigten die taktischen Umstellungen sofort Wirkung. Mit Sebastian König und Marlon Reutlinger kam frischer Schwung, und durch Saschas Wechsel auf die Außenbahn verlagerte sich das Spiel verstärkt über diese Seite. Die Folge waren zahlreiche Torchancen, die zunächst am Gästetorhüter scheiterten. In der 55. Minute gelang schließlich die Führung: Nach einem sehenswerten Solo von Sascha Seiler stand Sebastian König perfekt und verwandelte zum 2:1.
Unsere Elf hatte das Spiel nun klar im Griff und drängte auf die Entscheidung. Diese fiel schließlich durch Phillip Schöll, der mit einem direkt verwandelten Freistoß ins lange Eck den 3:1-Endstand herstellte.