3:1-Sieg in Essen – SV Budberg ist wieder Spitzenreiter

Der SV Budberg hat sich in Schönebeck wieder an die Tabellenspitze gespielt. – Foto: Markus Becker

Der SV Budberg hat die Steilvorlage des SV Scherpenberg genutzt und sich nach dem 30. Spieltag vorerst die Tabellenführung in der Landesliga zurückgeholt. Nach der späten Niederlage der Moerser am Freitagabend in Katernberg gewann die Mannschaft von Trainer Tim Wilke ihr „unangenehmes Auswärtsspiel“ bei der SG Essen-Schönebeck am Sonntagmorgen mit 3:1 (0:0) und darf somit weiterhin vom ersten Oberliga-Aufstieg der Vereinsgeschichte träumen.

Mike Terfloth rückte somit nach innen, Niklas Ueberfeld kehrte nach abgesessener Gelbsperre zurück und musste auf der ungewohnten linken Seite aushelfen. Finn Berg spielte eine Position weiter vorne, außerdem begann Florian Mordt anstelle von Tim Beerenberg als rechter Schienenspieler.

Der Vorsprung auf den direkten Meisterschaftskonkurrenten beträgt nun wieder drei Punkte – allerdings hat der SVS weiterhin ein Spiel weniger absolviert und den direkten Vergleich gewonnen. Es war für die favorisierten Gäste ein hartes Stück Arbeit auf dem kleinen Kunstrasenplatz an der Ardelhütte. Wilke musste seine Mannschaft nach dem 4:4-Spektakel gegen Speldorf gleich auf mehreren Positionen umbauen. Linksaußen Felix Weyhofen fehlte urlaubsbedingt, Außenverteidiger Fynn Eckhardt verletzte sich im Abschlusstraining an der Kniekehle und bestand auch den letzten Belastungstest beim Warmmachen nicht. „Er hat ein leichtes Tränchen verdrückt“, verriet der Trainer nach der Partie.

Wie erwartet entwickelte sich gegen die abstiegsbedrohten Essener ein zweikampfintensives Geduldsspiel. Budberg hatte zwar direkt mehr Ballbesitz und kontrollierte die Partie, tat sich im letzten Drittel aber schwer. Vor allem über die starke rechte Seite kamen die Gäste immer wieder in gute Räume, doch im Strafraum fehlte in Durchgang eins häufig die passende Besetzung. Ein früher Kopfball von Moritz Paul blieb zunächst die gefährlichste Aktion der Rheinberger.

Defensive Unstimmigkeiten gab es in den ersten 45 Minuten zudem auch. Die konterstarke und abstiegsbedrohte SGS setzte immer wieder Nadelstiche mit flachen Bällen in die Tiefe und hatte durch Yasar Cakir gleich zweimal die große Chance zur Führung. Doch SVB-Keeper Marc Anders hielt seine Mannschaft mit mehreren starken Eins-gegen-eins-Situationen im Spiel und zeigte sich insgesamt als sicherer Rückhalt. Auf dem Feld war immer wieder zu spüren, wie viel für beide Mannschaften noch auf dem Spiel steht. Es wurde hitzig, auch Wilke sah zwischenzeitlich die Gelbe Karte.

Nach der Pause erhöhte Budberg dann spürbar den Druck. Vor allem über die Flügel wurden die Gäste noch zielstrebiger – und genau darüber fielen später auch die Treffer. Oliver Nowak scheiterte zunächst noch aus spitzem Winkel (54.), wenig später landete ein Kopfball von Moritz Paul an der Latte (64.).

Moritz Paul und die Erlösung

Dann folgte die Erlösung: Nach einer langen Hereingabe hielt der Top-Torjäger das lange Bein hin und erzielte mit seinem 34. Saisontor gleichzeitig seinen 100. Landesliga-Treffer im erst 97. Spiel. Budberg legte sofort nach: Lennart Hahn staubte nur wenige Minuten später zum 2:0 ab (74.). Die Gäste reklamierten im Verlauf gleich mehrfach vergeblich auf Strafstoß, den Elfmeterpfiff gab es schließlich auf der anderen Seite. Volodymyr Honcharov verkürzte vom Punkt auf 1:2 (86.) und sorgte noch einmal für Spannung in der Schlussphase. Die Entscheidung fiel erst tief in der dritten Minute Nachspielzeit: Nach einem von Moritz Paul abgelegten Freistoß von Ole Egging traf Oliver Nowak zum 3:1-Endstand.

„Wir sind super stabil geblieben, haben dem Druck standgehalten und konnten es aushalten, auch mal hinterherzulaufen. Wir wussten, dass wir das Spiel gewinnen müssen. Die Tore fielen zu den richtigen Zeitpunkten“, atmete Tim Wilke nach dem Abpfiff durch und blickt nun voller Vorfreude auf den Endspurt. Damit bleibt das Aufstiegsrennen zwischen Budberg und Scherpenberg hochspannend. Der SVB hat am Samstag mit Vierten aus Mintard zu Hause die nächste knifflige Aufgabe zu lösen.