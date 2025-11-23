 2025-11-18T09:22:12.436Z

Ligabericht
Gelingt beim 3:1-Erfolg gegen Germania Okriftel der zwischenzeitliche Ausgleich: Philipp Dapper (l.) von Fußball-Verbandsligist SSC Burg. (Archivfoto) © Lorenz Pietzsch
3:1 nach 0:1: SSC Burg biegt wieder auf die Erfolgsspur ein

Teaser VL MITTE: +++ Starke 25 Punkte sind im Sack! Beim Tabellenvorletzten Germania Okriftel entführt der SSC Burg am Freitagabend alle drei Zähler. Wie der Auswärtserfolg am Main zustande kam +++

Hattersheim. Nach den jüngsten Misserfolgen ist Fußball-Verbandsligist SSC „Juno“ Burg durch einen 3:1 (1:1)-Auswärtssieg bei Kellerkind Germania Okriftel wieder auf die Erfolgsspur eingebogen. Vier Pleiten binnen fünf Partien bei Okriftel und drei Niederlagen am Stück mit insgesamt 16 Gegentoren auf Burger Seite – Selbstvertrauen war demzufolge zunächst in beiden Lagern Mangelware. Und in Verbindung mit dem teilweise gefrorenen sowie schwer bespielbaren Kunstrasen mochte sich im ersten Durchgang kaum Spielfluss einstellen.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

