3:1 nach 0:1: SSC Burg biegt wieder auf die Erfolgsspur ein

Hattersheim. Nach den jüngsten Misserfolgen ist Fußball-Verbandsligist SSC „Juno“ Burg durch einen 3:1 (1:1)-Auswärtssieg bei Kellerkind Germania Okriftel wieder auf die Erfolgsspur eingebogen. Vier Pleiten binnen fünf Partien bei Okriftel und drei Niederlagen am Stück mit insgesamt 16 Gegentoren auf Burger Seite – Selbstvertrauen war demzufolge zunächst in beiden Lagern Mangelware. Und in Verbindung mit dem teilweise gefrorenen sowie schwer bespielbaren Kunstrasen mochte sich im ersten Durchgang kaum Spielfluss einstellen.