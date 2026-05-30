 2026-05-29T11:52:36.002Z

Allgemeines

31. Mai: Diese Spiele müsst ihr auf dem Schirm haben

Am vorletzten Spieltag glühen die Drähte am Niederrhein wieder heiß, denn es stehen noch zahlreiche Entscheidungen im Auf- und Abstiegsrennen aus. Wo es zur Sache geht.

von André Nückel · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
Die Topspiele im Blick.
Die Topspiele im Blick. – Foto: MB

Verlinkte Inhalte

Landesliga 1
Landesliga 2
Bezirksliga 1
Bezirksliga 2
Bezirksliga 3

Am vorletzten Spieltag glühen die Drähte am Niederrhein wieder heiß, denn es stehen noch zahlreiche Entscheidungen im Auf- und Abstiegsrennen aus. FuPa zeigt euch, wo es am 31. Mai zur Sache geht.

Hier gibt es alle Spiele des Tages

>>> Hier gibt es alle überregionalen Spiele ab der Bezirksliga aufwärts

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Duisburg, Dinslaken und Mülheim!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Düsseldorf!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Essen!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Grevenbroich-Neuss!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Kempen-Krefeld!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Kleve-Geldern!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Moers!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Mönchengladbach-Viersen!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Oberhausen-Bottrop!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Rees-Bocholt!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Remscheid-Solingen!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Wuppertal-Niederberg!

>>> Ähnliches gilt für die Liveticker am Spieltag auf FuPa Niederrhein!

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

Eine Auswahl von Spielen am 31. Mai 2026

Morgen, 15:30 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
15:30live

Morgen, 15:00 Uhr
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
15:00live

Morgen, 15:00 Uhr
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
FC Kray
FC KrayFC Kray
15:00live

Morgen, 13:00 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden II
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
13:00

Morgen, 16:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
16:00live

Morgen, 15:15 Uhr
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
15:15live

Morgen, 15:30 Uhr
SV 08/29 Friedrichsfeld
SV 08/29 FriedrichsfeldSV Friedrich
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf
15:30live

Morgen, 15:00 Uhr
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
15:00live

Morgen, 12:45 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen II
FSV Vohwinkel Wuppertal
FSV Vohwinkel WuppertalVohwinkel
12:45live

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
15:00live

Morgen, 15:15 Uhr
DJK VfL Willich
DJK VfL WillichVfL Willich
VfB Uerdingen
VfB UerdingenVfB Uerding.
15:15live

Morgen, 13:00 Uhr
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg II
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers II
13:00live

Morgen, 15:00 Uhr
SSV Lüttingen
SSV LüttingenLüttingen
Büdericher SV
Büdericher SVBüdericherSV
15:00live

Morgen, 15:30 Uhr
DJK Novesia Neuss
DJK Novesia NeussDJK Novesia
BV Wevelinghoven
BV WevelinghovenWevelinghov.
15:30live

Morgen, 15:15 Uhr
Uedemer SV
Uedemer SVUedemer SV
Siegfried Materborn
Siegfried MaterbornMaterborn
15:15live

Morgen, 10:30 Uhr
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
10:30live

Morgen, 11:00 Uhr
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
11:00

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches