3:1 – KFC Uerdingen bezwingt Regionalligisten

Nach dem Seitenwechsel war der KFC zunächst weiter unter Druck, nach ein paar Minuten allerdings wurde Uerdingen wieder mutiger. Die erste echte Chance resultierte aus einem Fernschuss von Tobias Grulke, den der Bonner Keeper noch zur Ecke lenken konnte. Aus dieser resultierte dann der Ausgleich. Schaubs Flanke fand den Kopf von Wagner, der aus kurzer Distanz traf (58.).

Der Ausgleich gab den Uerdingern Auftrieb, in der Folge war der KFC das bessere Team und drauf und dran, in Führung zu gehen. Chancen von Knops und dem eingewechselten Yuta Inoue wurden im letzten Moment vereitelt. Zehn Minuten vor dem Ende jubelten die Uerdinger dann erneut. Jesse Sierck köpfte den Ball aus kurzer Distanz ins Tor – nach dem Verlauf der 2. Halbzeit absolut verdient (79.). Der eingewechselte Ibrahim Nadir schlenzte wenig später zum 3:1 ins Tor (83.).

Trainer Julian Stöhr war angesichts des Ergebnisses, aber auch des Auftritts seiner Mannschaft, sehr zufrieden. „Wir hatten eine gute Anfangsphase, dann haben wir die Zweikampfhärte verloren“, sagte er. Nach der Pause allerdings sei es ein anderes Spiel gewesen. „Wir waren dann viel mutiger mit Ball. Ein guter Test und hinten raus ein verdienter Sieg“, resümierte der Coach.