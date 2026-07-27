3:1 – KFC Uerdingen bezwingt Regionalligisten

Als eine „sehr intensive und wertvolle Einheit“ hatte KFC-Trainer Julian Stöhr das Vorbereitungsspiel beim Bonner SC im Vorfeld betitelt. Denn für den Klub aus der ehemaligen Bundeshauptstadt war es bereits die Generalprobe, am Freitagabend eröffnet der BSC die Saison in der Regionalliga West gegen Rot-Weiß Oberhausen. Dementsprechend weiter als der KFC sei der Bonner SC, dem Stöhr in der kommenden Spielzeit einiges zutraut, in der Saisonvorbereitung. Das wurde am Sonntag auf dem Rasen des Sportparks Nord in Bonn phasenweise auch deutlich, am Ende hielt der KFC dem Druck stand und erkämpfte sich einen beachtlichen 3:1 (0:1)-Sieg.
Die Uerdinger, bei denen Alexander Lipinski, Luca Thissen, Till Weingarten, Dian Bilali, Andrey Voronin und Dominic Duncan im Kader fehlten, begannen mutig und druckvoll, ohne allerdings echte Torgefahr auszustrahlen. Doch sie eroberten in der Anfangsphase einige Bälle tief in der Bonner Hälfte, die komplett neue Offensive, bestehend aus Wladimir Wagner, Daiki Kamo, Mario Knops und Vincent Schaub bereiteten der Bonner Hintermannschaft einige Probleme.
Die ersten Torchancen allerdings verzeichnete der Bonner SC für sich. Zwei, drei Mal musste Jonas Holzum eingreifen und Bälle abwehren, Mitte der ersten Halbzeit hatte sich ein ausgeglichenes Duell entwickelt – mit mehr und mehr Vorteilen für den Regionalligisten. Und nach einer guten halben Stunde war es dann so weit. Der BSC kombinierte sich nach vorne, Diamant Berisha hob den Ball gekonnt über Holzum hinweg ins Tor (31.). Bis zur Halbzeitpause bewahrte Holzum den KFC gleich mehrfach vor dem 0:2. Der knappe Rückstand war für den KFC schmeichelhaft, der BSC hätte zur Pause höher führen können.
Nach dem Seitenwechsel war der KFC zunächst weiter unter Druck, nach ein paar Minuten allerdings wurde Uerdingen wieder mutiger. Die erste echte Chance resultierte aus einem Fernschuss von Tobias Grulke, den der Bonner Keeper noch zur Ecke lenken konnte. Aus dieser resultierte dann der Ausgleich. Schaubs Flanke fand den Kopf von Wagner, der aus kurzer Distanz traf (58.).
Der Ausgleich gab den Uerdingern Auftrieb, in der Folge war der KFC das bessere Team und drauf und dran, in Führung zu gehen. Chancen von Knops und dem eingewechselten Yuta Inoue wurden im letzten Moment vereitelt. Zehn Minuten vor dem Ende jubelten die Uerdinger dann erneut. Jesse Sierck köpfte den Ball aus kurzer Distanz ins Tor – nach dem Verlauf der 2. Halbzeit absolut verdient (79.). Der eingewechselte Ibrahim Nadir schlenzte wenig später zum 3:1 ins Tor (83.).
Trainer Julian Stöhr war angesichts des Ergebnisses, aber auch des Auftritts seiner Mannschaft, sehr zufrieden. „Wir hatten eine gute Anfangsphase, dann haben wir die Zweikampfhärte verloren“, sagte er. Nach der Pause allerdings sei es ein anderes Spiel gewesen. „Wir waren dann viel mutiger mit Ball. Ein guter Test und hinten raus ein verdienter Sieg“, resümierte der Coach.