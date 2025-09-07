3:1 in Dillingen - Alerheim grüßt weiter von der Tabellenspitze

Alerheim wurde seiner Favoritenrolle gerecht und gewann im Donaustadion verdient, wenngleich sich dort vor rund 60 Zusehern eine irgendwie eigenartige Partie abspielte, woran das wenig überzeugende Schiedsrichterteam aus der Gruppe Ostschwaben durchaus seinen Anteil hatte. Die SSV Dillingen hatte insgesamt an diesem Tag auch nicht den Drive, dem Topteam von der Wörnitz ein Bein zu stellen, aber durchaus etwas Matchpech und, vorsichtig formuliert, kein Glück mit so einigen Entscheidungen der drei Unparteiischen.

Dillingens Innenverteidiger Berat Kasumi musste nach dem Warmmachen aufgrund einer Muskelverletzung in der Wade kurzfristig durch "Oldie" Konstantin Sakowrjaschin ersetzt werden. Die Gäste waren von Anfang an etwas griffiger im Spiel und gingen in der 17. Spielminute folgerichtig durch Benjamin Töpfer nach Vorlage von Tobias Stelzle in Führung, während kurz zuvor der SSV die erste Großchance von Adonis Isufi durch den Assistenten, der selbst nach Alerheimer Angaben eine wohl eher exklusive Abseitsentscheidung getroffen hatte, genommen wurde. Wenig später hatte Dillingens Kapitän Lavdim Isufi die Riesenchance zum Ausgleich, doch Gästekeeper Samuel Hertle hielt in einer eigentlich wahnwitzigen Szene am Ende glänzend. Die SGA überzeugte weiterhin mit einer zwar einfachen, aber klar strukturierten Spielanlage und legte durch ein Eigentor nach, Jonas Sandmeyer hatte die Aktion initiiert - 0:2 (29.). Diesmal spielte der andere Schiedsrichterassistent eine zweifelhafte Rolle, als er zunächst auf Abseits erkannte, von seinem Chef aber wohl zurecht überstimmt wurde, was jedoch nichts daran änderte, dass dadurch erhebliche Verwirrung in der SSV-Hintermannschaft gestiftet wurde. Hannes Schröppels (Alerheim) Rote Karte wegen Verhinderung einer klaren Torchance von Adonis Isufi war genauso alternativlos wie unstrittig (40.), die Zeitstrafe für SSV-Spielertrainer Dominik Riedinger nach seinem ersten Foul, dem zudem keinerlei Absicht zugrundelag, hingegen durchaus diskutabel (45.+3).