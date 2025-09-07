3:1 in Dillingen - Alerheim grüßt weiter von der Tabellenspitze

Alerheim wurde seiner Favoritenrolle gerecht und gewann im Donaustadion verdient, wenngleich sich dort vor rund 60 Zusehern eine irgendwie eigenartige Partie abspielte, woran das wenig überzeugende Schiedsrichterteam aus der Gruppe Ostschwaben durchaus seinen Anteil hatte. Die SSV Dillingen hatte insgesamt an diesem Tag auch nicht den Drive, dem Topteam von der Wörnitz ein Bein zu stellen, aber durchaus etwas Matchpech und, vorsichtig formuliert, kein Glück mit so einigen Entscheidungen der drei Unparteiischen.
Dillingens Innenverteidiger Berat Kasumi musste nach dem Warmmachen aufgrund einer Muskelverletzung in der Wade kurzfristig durch "Oldie" Konstantin Sakowrjaschin ersetzt werden. Die Gäste waren von Anfang an etwas griffiger im Spiel und gingen in der 17. Spielminute folgerichtig durch Benjamin Töpfer nach Vorlage von Tobias Stelzle in Führung, während kurz zuvor der SSV die erste Großchance von Adonis Isufi durch den Assistenten, der selbst nach Alerheimer Angaben eine wohl eher exklusive Abseitsentscheidung getroffen hatte, genommen wurde. Wenig später hatte Dillingens Kapitän Lavdim Isufi die Riesenchance zum Ausgleich, doch Gästekeeper Samuel Hertle hielt in einer eigentlich wahnwitzigen Szene am Ende glänzend. Die SGA überzeugte weiterhin mit einer zwar einfachen, aber klar strukturierten Spielanlage und legte durch ein Eigentor nach, Jonas Sandmeyer hatte die Aktion initiiert - 0:2 (29.). Diesmal spielte der andere Schiedsrichterassistent eine zweifelhafte Rolle, als er zunächst auf Abseits erkannte, von seinem Chef aber wohl zurecht überstimmt wurde, was jedoch nichts daran änderte, dass dadurch erhebliche Verwirrung in der SSV-Hintermannschaft gestiftet wurde. Hannes Schröppels (Alerheim) Rote Karte wegen Verhinderung einer klaren Torchance von Adonis Isufi war genauso alternativlos wie unstrittig (40.), die Zeitstrafe für SSV-Spielertrainer Dominik Riedinger nach seinem ersten Foul, dem zudem keinerlei Absicht zugrundelag, hingegen durchaus diskutabel (45.+3).
Stelzle versetzte den bei eigenem Eckball naiv aufgerückten Kreisstädtern bereits kurz nach der Pause den sportlichen "Todesstoß" für diesen Tag und erhöhte nach einem langen Ball seines Torhüters auf 0:3 (47.). Wenige Minuten vor dem Halbzeitpfiff hatten nicht wenige bereits ein elfmeterreifes Foulspiel an Alexander Kinder gesehen, das später in Durchgang zwei an Adonis Isufi war dann deutlich - vielleicht wäre durch einen frühen Anschlusstreffer vom Punkt nochmal etwas für die Gastgeber drin gewesen, beide Male war die Pfeife des Unparteiischen jedoch stumm geblieben. Dillingens Angreifer Adonis Isufi wäre später nochmals auf und davon gewesen, Alerheims Kapitän Martin Hecht entschärfte die Situation mit einem zwar unabsichtlichen, aber dennoch strafwürdigen Handspiel vor dem Strafraum und erhielt dafür zur Überraschung aller gar keine persönliche Sanktion. Positiv war auf Seiten der Kreisstädter anzumerken, dass sie nie aufgaben und sich den Ehrentreffer zum 1:3-Endstand durch den eingewechselten Florend Isufi nach Assist von Algert Hoti redlich verdienten (81.). Auch danach hatte man durchaus noch die eine oder andere Gelegenheit, eine aufregende Schlussphase einzuläuten, agierte aber etwas zu fahrig, was vor allem den "letzten Pass" betraf.