3:1 in Berlin: Oberligist SG Union Klosterfelde dreht Partie

In der laufenden Vorbereitung auf die neue Spielzeit bestritt die SG Union 1919 Klosterfelde ein weiteres Auswärts-Testspiel in der Bundeshauptstadt. Die Begegnung beim SC Charlottenburg verlangte der Mannschaft von Beginn an volle Konzentration ab. Der Start verlief für den Oberligisten jedoch denkbar ungünstig, als der Gastgeber aus der Berlin-Liga bereits in der 8. Spielminute zuschlug. Torschütze zum 1:0 für den SC Charlottenburg war Bryan Luca Mouassom Ngayap.

Die Gäste ließen sich von diesem frühen Rückschlag jedoch keineswegs aus dem Konzept bringen, sondern kämpften sich mit viel Leidenschaft und Emotionen in die Partie zurück. In der 31. Minute belohnte Hannes Graf die Bemühungen seiner Mannschaft und erzielte den verdienten Ausgleichstreffer zum 1:1. Mit diesem Gleichstand ging es in die Halbzeitpause.

Konsequente Torausbeute sichert den Auswärtserfolg

Nach dem Seitenwechsel übernahm der Oberligist aus Klosterfelde zunehmend die Kontrolle über das Geschehen. Die Mannschaft belohnte sich im zweiten Durchgang für den Aufwand. In der 66. Spielminute traf Marcus James Sims zum 1:2 und drehte die Begegnung damit zugunsten der Gäste. Den Schlusspunkt setzte schließlich Ilian Weber, der in der 80. Minute mit seinem Tor zum 1:3 den Endstand markierte.