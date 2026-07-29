3:1 in Berlin: Oberligist SG Union Klosterfelde dreht Partie

Die SG Union 1919 Klosterfelde setzt ihren erfolgreichen Weg in der Sommer-Vorbereitung fort. Im Testspiel beim SC Charlottenburg geriet der Vertreter aus der NOFV-Oberliga Nord zwar früh ins Hintertreffen, bewies jedoch große Moral und drehte die Begegnung in einen verdienten 3:1-Auswärtssieg. Nach dem Erfolg gegen den Klub aus der Berlin-Liga richtet sich der Blick bereits auf das nächste Duell am Samstag gegen den TSV Rudow Berlin.
Früher Dämpfer und die schnelle Antwort in der Hauptstadt
In der laufenden Vorbereitung auf die neue Spielzeit bestritt die SG Union 1919 Klosterfelde ein weiteres Auswärts-Testspiel in der Bundeshauptstadt. Die Begegnung beim SC Charlottenburg verlangte der Mannschaft von Beginn an volle Konzentration ab. Der Start verlief für den Oberligisten jedoch denkbar ungünstig, als der Gastgeber aus der Berlin-Liga bereits in der 8. Spielminute zuschlug. Torschütze zum 1:0 für den SC Charlottenburg war Bryan Luca Mouassom Ngayap.
Die Gäste ließen sich von diesem frühen Rückschlag jedoch keineswegs aus dem Konzept bringen, sondern kämpften sich mit viel Leidenschaft und Emotionen in die Partie zurück. In der 31. Minute belohnte Hannes Graf die Bemühungen seiner Mannschaft und erzielte den verdienten Ausgleichstreffer zum 1:1. Mit diesem Gleichstand ging es in die Halbzeitpause.
Konsequente Torausbeute sichert den Auswärtserfolg
Nach dem Seitenwechsel übernahm der Oberligist aus Klosterfelde zunehmend die Kontrolle über das Geschehen. Die Mannschaft belohnte sich im zweiten Durchgang für den Aufwand. In der 66. Spielminute traf Marcus James Sims zum 1:2 und drehte die Begegnung damit zugunsten der Gäste. Den Schlusspunkt setzte schließlich Ilian Weber, der in der 80. Minute mit seinem Tor zum 1:3 den Endstand markierte.
Der nächste Test im heimischen Stadion
Nach dem Auswärtserfolg beim SC Charlottenburg bleibt der SG Union 1919 Klosterfelde nur eine kurze Phase der Regeneration. Bereits am kommenden Samstag, den 01.08.2026, steht das nächste Vorbereitungsspiel auf dem Programm. Um 13 Uhr tritt die Mannschaft im heimischen Stadion an, um den nächsten Härtetest zu absolvieren. Der Gegner ist erneut ein Vertreter aus der Berlin-Liga: Die Klosterfelder empfangen den TSV Rudow Berlin. Für den Oberligisten bietet dieses Heimspiel eine hervorragende Gelegenheit, den Schwung aus den vergangenen Partien mitzunehmen und die eigene Form vor den eigenen Anhängern weiter unter Beweis zu stellen.