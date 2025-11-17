3:1 in Baumberg – SC St. Tönis lässt den nächsten Sieg folgen

Der SC St. Tönis kann vorerst durchatmen. Nach dem 7:1-Kantersieg über Union Frintrop legte das Team von Trainer Bekim Kastrati bei den Sportfreunden Baumberg erfolgreich nach. Vor allem dank einer starken Phase in der ersten Halbzeit legte der Sportclub den Grundstein für einen verdienten 3:1 (2:0)-Auswärtssieg. In der Tabelle bedeutete das für den SC den Sprung auf den 7. Tabellenplatz – und er scheint nach dem Sieg beim bisherigen Tabellendritten für das Viertelfinale im Niederrheinpokal gegen den VfB Hilden bestens gerüstet.

Beide Mannschaften schenkten sich in der ersten 30 Minuten nichts, Torchancen blieben aber zunächst Mangelware. Julian Suaterna-Florez scheiterte knapp (24.) und Mario Knops verzog im direkten Duell gegen Keeper Daniel Schwabke (28.). Dazwischen kamen die Hausherren zu ihrer besten Chance, die Simon Sell bei seinem Comeback zunichtemachte (26.). Danach kippte das Spiel in Richtung der Gäste, die spielerisch zulegten und sich zahlreiche Chancen erspielten.

Einen Schuss von Eghosa Ogbeide entschärfte Schlussmann Daniel Schwabke und nach der anschließenden Ecke setzte Janis Nikolaou einen Kopfball nur Millimeter über den Kasten (33.) Die Führung resultierte aus einem Elfmeter nach Foul an Knops. Suaterna-Florez trat an und traf zum 1:0 (35.). Kurz darauf vereitelte Schwabke einen weiteren Treffer gegen Tyler Nkamanyi (37.), war aber nur Sekunden später erneut geschlagen. Nach Vorarbeit von Julio Torrens und Nkamanyi erzielte Knops mit einem Drehschuss den 2:0-Pausenstand (38.), weil Maximilian Pohlig mit einem Schuss ins Außennetz das 3:0 nur knapp verwehrt blieb (44.).

Mit Beginn der zweiten Halbzeit ging es wieder etwas ausgeglichener zu, wobei es an den Gastgebern lag, angesichts des Rückstands einen Gang höher schalten zu müssen. Vor den Toren wurde es erst in den Schlussminuten wieder richtig interessant. Zunächst blieb nach elfmeterwürdigem Foul an Gianluca Rizzo die Pfeife stumm (80.) und auf der Gegenseite verhinderte Sell mit einer weiteren Glanztat den möglichen Anschluss durch Robin Schnadt (85.). Mit dem 3:0 durch Maksym Lufarenko nach Freistoß von Kohei Nakano war die Messe in der Nachspielzeit endgültig gelesen, bevor Sertan Yigenoglu noch der Ehrentreffer gelang.

Fokus nun auf dem Pokal

Kastrati war nach der Partie hochzufrieden: „Das waren wichtige Punkte. Kompliment an die Jungs, die die Aufgabe souverän gelöst haben. Sie waren fokussiert und haben das auch taktisch gut gelöst. Viel Zeit für Sentimentalitäten bleibt uns nicht. Der Fokus gilt jetzt dem Pokal.“