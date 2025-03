Mit den Grundtugenden erkämpfte sich Pielenhofen (links Stefan Hufnagl) in Bach einen wichtigen Dreier. – Foto: Felix Schmautz

3:1 in Bach: Pielenhofner Ausrufezeichen im Abstiegskampf Bezirksliga Süd, Nachholspiel am Mittwoch: Matthias Ettner ist an allen drei Toren des FC direkt beteiligt

Überraschung in der heutigen Nachholpartie der Bezirksliga Süd: Nicht der favorisierte VfB Bach, sondern der FC Pielenhofen-Adlersberg heimste die drei Punkte ein. Dank Kampf, Mentalität und Leidenschaft landeten die Mannen von Coach Christian Allgeier einen nicht unverdienten 3:1 (2:0)-Auswärtssieg. Jener markiert den erst vierten Saisonsieg des FCPA, der damit einen Achtungserfolg landet und ein Signal im Tabellenkeller von sich gibt.

Die erste nennenswerte Offensivaktion der Partie führte gleich zum ersten Treffer. Nach einem Einwurf wurde der Ball über drei Stationen zu Matthias Ettner verlängert. Pielenhofens Torjäger blieb vor VfB-Tormann Hass eiskalt und schob zur Blitz-Führung des FC einschob (3.). Die frühe kalte Dusche für Bach! Und kurz darauf lag der Ball schon wieder im Tor der Hausherren. Dieses Mal unterband ein Abseitspfiff den Torjubel. In der Folge ließen Bach (20.) und Pielenhofen (34.) je eine gute Möglichkeit liegen. Gut fünf Minuten vor der Pause legten die Gäste dann das 0:2 nach: Stefan Hufnagls feiner weiter Ball aus der eigenen Hälfte fand Ettner, der einige Meter marschierte und von der linken Seite platziert ins lange Toreck traf.









Quasi mit dem Pausenpfiff hätte die Allgeier-Elf sogar noch einen draufsetzen können, doch Max Hönls Heber touchierte nur die Latte. Stattdessen kamen die Bacher viel besser aus der Pause und durch den 1:2-Anschlusstreffer zurück ins Spiel. Petar Dizdar setzte sich am Mittelkreis robust durch und setzte auf links Lukas Saradeth in Szene. Mit etwas Glück – Tormann Sasse war noch dran – schlug sein Schuss im langen Toreck ein (50.). Im weiteren Verlauf kamen beide Teams zu Gelegenheiten, weitere Tore wollten aber nicht fallen. Mitte der zweiten Hälfte hatten die Gastgeber schon den Torschrei auf den Lippen, doch der Schiedsrichter gab den Treffer nicht, weil der Torwart im Fünfmeterraum behindert wurde.



Hintenraus war es ein offener Schlagabtausch. In der Nachspielzeit setzte Pielenhofen schließlich zum Todesstoß an. Ettners Hereingabe wurde im Zentrum weitergeleitet, und der eingewechselte Youngster Janosch Mühle schob die Kugel platziert ins linke untere Eck zum 1:3-Endstand. Aufgrund der ersten, sehr schwachen Halbzeit seines Teams sei es eine verdiente Heimniederlage gewesen, wenngleich ein Punkt drin gewesen wäre, so das Fazit von Bach-Trainer Thomas Sommer.