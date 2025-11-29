3:1 im Topspiel: SGV Freiberg tritt wieder wie ein Spitzenteam auf

Es war ein dickes Ausrufezeichen, welches der SGV Freiberg im Spitzenspiel des Spieltags an den Rest der Liga schickte. Mit dem 3:1-Heimsieg im Topduell gegen den FSV Frankfurt zeigte die Elf von Trainer Kushtrim Lushtaku, dass sie zurecht an der Spitze des Klassements steht.
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
Den frühen Grundstein für den Heimerfolg legte Julian Kudala mit der Führung in der achten Minute. Im Anschluss traten die Hausherren souverän auf und erhöhten nach 25 Minuten durch Meghon Valpoort auf 2:0. Auf einem schweren Geläuf bekamen die Zuschauer wiedern SGV zu sehen, der am Saisonbeginn für den Startrekord sorgte. Auch im zweiten Durchgang sorgte der ramponierte Rasen für ein schweres Spiel, doch Valpoort sorgte mit seinem sechsten Saisontor für das Freiberger 3:0. Eine Viertelstunde vor dem Ende gelang dem FSV Frankfurt durch Emmanuel McDonald zwar der Treffer zum 1:3, doch mehr war für die Hessen nicht mehr drin. In der Schlussphase verteidigte Freiberg die Führung ins Ziel und grüßt dadurch wieder von der Spitze, die Aufsteiger Großaspach zwischenzeitlich übernommen hatte.
